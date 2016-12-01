Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği Siyaset Akademisi’ne katılan Albayrak, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir süreçten geçtiğini söyledi. Albayrak, bu programların 15 Temmuz’dan sonra başka bir anlam kazandığını belirterek, "15 Temmuz’da yaşananlardan sonra Türkiye’de demokratik siyaset ve bu demokratik siyaseti yapma noktasında AK Parti artık başka bir noktaya geldi, başka bir mana ifade ediyor. Artık sadece bir siyasi parti için değil bu milletin bekası için siyaset yapmak, gerektiğinde sokağa çıkıp tankların önünde hayatını umursamadan bu ülkenin geleceği için dimdik bir duruş sergilemek AK Partili olma noktasında başka bir anlam ifade ediyor. Bundan sonra Türkiye’de, AK Parti kadroları AK Parti gönüllüleri olarak bizleri tarih sahnesinde de başka bir yere koyuyor. Açıkçası 15 Temmuz sonrası katıldığımız birçok uluslararası ortamda da bunu görüyoruz. Tarihsel olarak hikayeleriyle büyüdüğümüz geçmişten aldığımız bir güç vardı. Dost meclislerinde, parti sohbetlerinde dinlediğimiz şanlı tarihi hikayeler bizleri motive ediyordu. Ama 15 Temmuzdan sonra artık bu tarihi zaferlerden bir tanesine imza atan bireyler olduk, bunun bir parçası olduk. Bunun hayata geçmesi, bunun vuku bulması noktasında Bursa da o akşam tarihi bir destan yazdı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hatta çağrısını da beklemeden Bursa başta olmak üzere tüm şehirlerde meydanları doldurarak bu millete, bu milletin geleceğine, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma noktasında gösterdiğiniz milli duruş için hepinize kalben tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Siyaset Akademisi derslerinin dolu dolu geçtiğini dile getiren Albayrak, "Siyasetin duayeni elhamdülillah ülkemizin başında duruyor. Cumhurbaşkanımız ülkesi, milleti için bir dava şuuruyla ülkemizi muasır medeniyetler mertebesine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyor ve bu noktada rol model olarak bize ders noktasında öğretiyor" diye konuştu.