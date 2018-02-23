Bakan Arslan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İşçilerle de sohbet eden Bakan Arslan, kuleyle ilgili bilgi vererek, “221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak, hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul'un her tarafını görebilir olacağız” dedi.

Kuleyi İstanbul'a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmadıklarını söyleyen Bakan Arslan, “Bu kuleyi İstanbul'daki antenlerden kaynaklı TV ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz. Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

39 ve 40'ıncı katlarda restoranlar olacak

33'üncü ve 34'üncü katlarda deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan kulenin seyir terasları olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Gelen misafirlerin buralardan İstanbul'u izleyebilecekler ve yine 39 ve 40'ıncı katlarda da restoranların olacağını, bunların da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekliğinde. Kule ise 49 kattan oluşuyor. Uzun ve birbirini takip etmesi gereken süreçler söz konusu. Aynı anda birçok işi yapma şansı bunları belli periyotta yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla içeride yapılan işler dışarıdan gözükmediği için sanki bir şey yapılmıyor gibi bir algı var ama bilinmeli ki içeride çok ciddi bir iş yapılıyor. Ve bu bin 200 tonluk konstrüksiyon yukarıya doğru çıktıkça onun altında ayrıca 200 tonluk bir denge ağırlığı var. Bin 400 tonluk bir ağırlığı yukarıya çıkarıyoruz. Bu bin 400 tonluk ağırlık tamamen yukarı çıktıktan ve işlemler bittikten sonra altında 2,5 metre kalınlığında bir betonarme işlem yapılacak” dedi.

“Her iki yakasında iki tane panoramik asansörümüz olacak”

Her iki yakasında iki tane panoramik asansörün olacağını belirten Bakan Arslan, “Bu asansörler marifetiyle de gelen misafirlerimizi hem seyir katlarına hem restoran katlarına çıkarabilir olacağız. Buradan da kaynaklı beklentimiz yılda 4 buçuk, 5 milyon İstanbullu'yu ve veya İstanbul’a gelen misafirimizi bu kuleye çıkarmak ve İstanbul’u onlara göstermek. Hem vericileri tek kulede toplamış olacağız, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız, çok daha kaliteli bir yayıncılık hizmeti vermiş olacağız, hem de İstanbul’a gelen misafirlerimizi burada ağırlayarak İstanbul’un siluetine değer katmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, “Bin 400 ton ağırlığında bir çelik konstrüksiyonu 220 metrelik betonarmenin üzerine çıkarıyorlar. Bunu yaparken de adeta iğne ile kuyu kazar gibi aşama aşama ve birbiri izlemesi gereken işlemler marifetiyle yapıyorlar. İnşallah bitirip hizmete verip, Büyük Çamlıca’daki vericileri ortadan kaldırıp o görüntü kirliliğini de inşallah ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Kulenin bitiş tarihiyle ilgili bilgi veren Bakan Arslan, “Bu kadar yükseklikte bu kadar büyük bir kütleyi, konstrüksiyonu elbette ki rüzgarın bize izin vermesi gerekiyor. Rüzgar hızı 30 kilometre/saniyeye çıkınca şu anki asansör de çalıştırmıyoruz, kule vinçlerimizi de çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyodunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilkbaharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik, rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek” ifadelerini kullandı.

Mustafa Biçer