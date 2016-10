'Dünya Gıda Günü' programı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın katılımıyla TZOB Otel’de gerçekleştirildi. 'Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması ise 'İklim değişiklikleri' oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı adeta ikinci bir istiklal mücadelesi veren kahraman halkımıza ve siz değerli çiftçilerimize kahraman Kazanlılara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah vatanımızı böylesi tehlikelerden korusun ve birliğimizi beraberliğimiz bozmasın" temennisinde bulunan Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemiz çok önemli badireler atlattı. Gerek dünyada gerek bölgemizde hem siyasi hem de sosyal etkileri olan ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Orta Doğu’nun bağrından terörü söküp atma mücadelesi veriliyor. Asıl mücadele bunun sökülüp atıldıktan sonra ‘bu bataklıktan tekrar sorunlar yayılacak mı yayılmayacak mı?’ sorusudur. Bu süreçte tabii ki ülkelerin toprak bütünlükleri dikkate alınarak bir yürüyüşün sergilenmesi son derece önem arz etmektedir. Diğer taraftan eğer siz bu çatışmaların yaşadığı coğrafyalarda bir grubu diğerine üstün kılma gayretiyle bu adımları atarsanız bölgede huzur adına hiçbir şey kalmayacağını, huzurun bir kavram olarak kalacağını özellikle belirtmek istiyorum. Huzur laf olarak kalmasın diyorsak üzerimize düşeni ülkeler olarak mutlaka birlikte yapmak durumundayız. Masa başı oyunlarla masa başı cetvelleri kullanılarak yapılan taksimatın yüzyıl boyunca bu coğrafyaya huzur getirmediğini hep beraber gördük."

"Yaşadığımız süreç normal bir süreç değil"

Bakan Çelik, tarımın kalkınması ve gelişmesine vurgu yaparak, iklim değişimlerine çözüm yolları bulunması gerektiğini kaydetti. Çelik, "Traktörün egzozundan çıkan gazın iklim değişikliğine etkisi nedir? Tartışıyoruz güzel de bombaların etkisi nedir?" ifadelerine yer vererek konuya ilişkin, "Bombalar dünyanın her tarafını kasıp kavuran bu çatışmaların insan psikolojisine ve ikilime ne gibi etkileri var? Bunlar hiç gündeme dahi gelmiyor. Onun için yaşadığımız süreç normal bir süreç değil. Bir bütün olarak eğer insanın mutluluğu hedef ise bir bütün olarak bunların ele alınmasının yararlı olacağı inancı içerisindeyim" şeklinde konuştu.

'Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasının 'İklim Değişiyor O Halde Gıda ve Tarım da Değişmeli" şeklinde olduğunu hatırlatan Bakan Çelik, "Yeryüzünde yaklaşık 2 milyar hektarlık bir alan küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık tehdidi ile karşı karşıya. Bu olumsuz tablodan etkilenen nüfusa baktığımız zaman bu nüfusun 1 buçuk milyardan fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Bir yanda 500 milyonun üzerinde obez diğer yanda 800 milyon kişinin aç kalması kabul edilemez"

İklim değişikliklerinde en fazla tarımın etkilediğini belirten Bakan Çelik, "İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle 20’nci yüzyılın başından bu yana tarımsal ürünlerdeki genetik çeşitliliğin yüzde 75’i yok oldu gitti. Tedbir alınmaz ise 2050 yılına kadar kuraklık nedeniyle mahsullerden alınan verimin yüzde 10 ile 25 oranında düşüşe geçeceği ifade edilmektedir. Hesaplanmaktadır. FAO’nun tahminlerine göre 2050 yılına kadar 9 buçuk milyara yükselecek dünya nüfusunu beslemek için tarımsal üretimin yüzde 60 oranında artırılması gerektiğinin vurgusu yapılıyor. Bunun gerçekleşebilmesi için her şeyden önce yerkürenin bize sunduğu imkanların sınırsız olmadığını artık kavramak durumunayız. Doğayla savaşmak yerine doğayla uyumlu politikalar geliştirmek durumundayız. İhtiraslar yerine ihtiyaçları giderecek yaklaşımları sergilemek durumundayız. İsraf konusu bir siyaset meselesi değil. Bir siyaset üstü yaklaşımla ele alınmalıdır. Bugün dünyada israf edilen gıdanın değerinin 1 trilyon doları aştığını hepimiz biliyoruz. Dünyada herkese yetecek kadar kaynak varken bir yanda 500 milyonun üzerinde obez diğer yanda 800 milyon kişinin aç kalması kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, dünyadaki yoksulların yüzde 75’inin birincil geçim kaynağının tarım olduğunun altını çizerek, "Tarımda kaydedeceğimiz her ilerleme açlık ve yoksullukla mücadelemize önemli katkılar sunacaktır. Bu gerçekten yola çıkarak geçtiğimiz Eylül ayında dünya liderleri New York’ta ‘2030 sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni belirlediler. Aralarında açlık ve yoksullukla mücadele, sağlık, eğitim, hijyen, enerji, istihdam gibi milyonlarca insanı ilgilendiren bu temel başlıkların en önemlisi direkt tarımla bağlantılı başlıklar" şeklinde konuştu.

"Tedbirleri almamız gerekiyor"

Üretimi sürdürülebilir kılmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir yandan tarımı ikilim değişikliklerine uygun hale getirmenin yollarını ararken diğer yandan tarımsal faaliyetlerin ikilim değişliklerine yol açmasını engelleyecek tedbirleri almamız gerekiyor. Biz bu doğrultuda 184 ova belirledik. Buraları tarımsal sit alanı olarak ilan edeceğiz. 2’nci olarak tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyen yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Bununla ilgili şuanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"İklim değişikliği yoksul insanları etkiliyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji ise iklim değişikliğinin dünyadaki yoksul insanları etkilediğine dikkat çekerek, yetersiz beslenmeden etkilenen 800 milyon insanın çoğunu küçük ölçekli çiftçiler, ormancılar, balıkçılar ve hayvancılıkla ilgilenen ve yükselen sıcaklıklardan etkilenen kesimin oluşturduğunu kaydetti.

"İklim, tarım sektörünü büyük oranda etkilemektedir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği iklim değişikliği konu başlığını gündeminde tutarak bu yönde çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Bayraktar, değişen iklimin, tarım sektörünü büyük oranda etkilediğini belirterek, "İklim, tarım sektörünü büyük oranda etkilemektedir. Birliğimizin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 2012 yılında imzaladığı ‘Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde yürütülen 5 ana eğitim konusundan birisi de ‘İklim Değişikliği ve Kadın’ olarak belirlenmiştir. Bu protokol kapsamında yürütülen çalışmalarda 297 uzmana eğitici eğitimi, Türkiye genelinde de 8 bin 568 kadın çiftçiye de iklim değişikliği konusunda eğitim verilmiştir. ‘İklim Değişikliği ve Kadın’ başlığı altında verilen eğitimlerde, bilinçli su kullanımı, modern sulama teknikleri ve nitrat kirliliği gibi konularda çiftçilerin bilinçlenmesi sağlanmıştır. Yine iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek illerimizden Konya’nın, Karapınar ilçesi Ziraat Odamız, ‘İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi’ yapmıştır. Karapınar Ziraat Odamızın hazırladığı projeyle çiftçilere bilinçli tarım yöntemleri anlatılarak, küresel iklim değişikliklerine karşın geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş çalışmalarına ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek verilmiştir. Bölge halkının gelir düzeyine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmış, bölge tarım potansiyelinin optimal düzeyde kullanılmasına yönelik amaç ve stratejiler geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal etkileri incelenerek, bölge çiftçilerine eğitim verilmiştir" şeklinde konuştu.

Benan Özben

ANKARA