Bakan Eroğlu: Çanakkale Bayramiç'te 500 yılda bir tekerrür edebilecek yağış düştü

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürlüğü'nde “Taşkınlar, Meteorolojik Durum ve Toz Taşınımı” ile ilgili bir basın toplantısına katıldı. Toplantı da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi hakkında konuştu. Bodrum'da meydana gelen deprem hakkında da konuşan Eroğlu, tsunami olmadığını söyledi. Bakan Eroğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketinde Silivri'de 500 yılda bir tekerrür edecek miktarda yağış olduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu, “Bildiğiniz gibi son zamanlarda Marmara bölgesinde çok kuvvetli yağışlar meydana geldi. Bu da taşkınlara sebep oldu. Aslında sel baskınları, taşkınlar da bir afettir. Bir meteorolojik sebeple oluşan afet var. Bir de jeopolitik sebeple oluşan afet var. Meteorolojik sebeple oluşan genelde sel baskınları, çiğ, fırtına kuraklık, iklim değişikliği sis gibi afetler. Jeolojik olanlar da bodrum'da meydana gelen deprem ve yanardağ patlamaları gibi afetler. Şunu da belirteyim, Bodrum'da vuku bulan depremde tsunami olmadı. Son aldığım bilgilere göre 10 santimlik bir deniz suyunun yükselmesi söz konusu” diye konuştu.

“Taşkınların bir sebebi de dünyadaki iklim değişikliği”

Yaşanan sel baskınıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Eroğlu, “Taşkınlık tabi bir hadise tedbir alınmazsa görüyorsunuz büyük bir felakete sebep olabiliyor. Bunun bir sebebi de dünyada iklim değişikliği, eskiden yağışlar daha düzenliydi. Bir yağış rejimi vardı ama bu küresel iklim değişikliği nedeniyle anlık yağışlar başladı. Çok kuvvetli yağışlar. Bu yüzden bu yağışlar daha şiddetli ve daha sık görülüyor. Dünyanın pek çok yerinde sadece Türkiye'de değil her yerde büyük taşkınlar ve su baskınları oluyor. Türkiye'de de Maalesef sel baskınları oluyor ama özellikle başta DSİ olmak üzere, orman teşkilatı, çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü, belediyeler, diğer kamu kuruşları ve AFAD bu konuda gerçekten büyük çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

“Artık teknolojimiz o kadar ilerledi ki, biz gelecek kuvvetli bir yağışı önceden tahmin edebiliyoruz”

Taşkınla mücadelede birinci esasın erken veri sistemi olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, “Yani siz taşkın olacağını, büyük ve şiddetli bir yağış olacağını haber verirseniz kamu kurum- kuruluşları ve belediyeler de vatandaşlara gerekli tedbiri alıyor. İkaz edilmesi halinde can kayıpları olmuyor veya çok az oluyor. Erken uyarının yapılması gerekir. Artık teknolojimiz o kadar ilerledi ki, biz gelecek kuvvetli bir yağışı önceden, 1 hafta önce 3 günce veya 1 gün önce tahmin edebiliyoruz. Türkiye en modern sistemi kurdu. Dünyanın en modern sistemleri radarları otomatik meteoroloji ölçüm cihazları bizde mevcut şuanda. Hatta biz Kafkaslar ve Balkanlarda iklim tahmin merkezi olarak görev alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 yılda yağacak yağışın, 500 yılda bir olarak tekerrürünü hesap ettik”

Silivri'ye 500 yılda bir tekerrür edecek miktarda yağış olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, “18 Temmuz saat 12.00 itibari ile 24 saatlik yağış haritasında gösterdik. Çok şiddetli yağış olarak bir durumdu yani. Aynı zamanda bu radar görüntüsünden çok güçlü bir yağışın gelmekte olduğunu fark ettik ve neticede hakikatten beklediğimiz gibi bir yağış meydana geldi. Hakikatten bu yağış çok şiddetli bir yağıştı. Nitekim biz bunların hesabını yaptık. Bakın Çanakkale Bayramiç'te 2 saatte metrekareye 142,4 kilogram yağış düştü. Bu 500 yılda bir tekerrür edebilecek yağış miktarı. Zaten oradaki vatandaşlara sormuşlar, 'Ben 60 yaşındayım görmedim' diyor. Silivri'de 1 yılda yağacak yağış 654 milimetre. Onun neredeyse 7'de 1'i bir saatte düştü. 1 yılda yağacak yağışın, 500 yılda bir olarak tekerrürünü hesap ettik. Üsküdar'da 82 yıl, Tekirdağ'da 70 yıl, Beykoz'da 350 yıl, Sarıyer'de 130 yılda bir tekerrür edecek yağışlar oldu. Maalesef bu da sıkıntıya sebep oldu. Silivri'de bir saatte 101,4 kilogram.. Yani İstanbul'da Temmuz ayında 32,5 milimetre yağış düşüyor. İstanbul'da bir ayda yağacak yağmurun 3 katı bir saatte Silivri'ye düşüyor. Zaten biz 17 Temmuz pazartesi günü haritayı bütün kurumlara ikaz ettik. Aşırı yağış olarak tahmin ettik. Resmi ikazları da yaptık” dedi.

“Biz belli bir debiye göre hesap yapıyoruz, Ondan sonrası artık risktir”

Hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Bakan Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Netice olarak ben geçmiş olsun diyorum İstanbul ve Marmara bölgesi büyük bir felaket atlattı. Maddi kayıplar var ama sevindirici olan ölüm yaşanmadı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ayrıca DSİ bütün makineleriyle birlikte burada. İstanbul'da çok kuvvetli yağışta sıkıntı olmaz mı olur. Bu dünyanın her yerinde var. Çünkü biz belli bir debiye göre hesap yapıyoruz. Ondan sonrası artık risktir. Hesaplar mutlaka belli bir ihtimale göre yapılıyor. Hiç ihtimali olmayacak şeye göre yaptığınız zaman, 50 metrelik dereyi 200 metre yapmanız lazım, böyle Bir şey tabi mümkün değil. Dolayısıyla belli bir risk dikkate alınarak yapılıyor.”

Metin Başar