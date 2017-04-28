Bakan Eroğlu: 'Referandumdan sonra çarklar hızlı dönmeye başladı'

Bakan Eroğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Hazer Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'de referandum sonrası çarkların daha hızlı döndüğünü ifade etti. Eroğlu, "Hedef 2023 Türkiye hazır Kütahya hazır. Türkiye dünyada ilk 10'a gireceğiz. Referandum sonra çarklar hızlı dönmeye başladı. Türkiye'de istikrar var. Türkiye'de üretim ve istihdam artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Esnafın, çiftçinin herkesin gelir seviyesi artacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Halkoylamasının birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını Allah niyaz ediyorum" diye konuştu.

Terör örgütlerinin er geç tarih sayfasında silineceğini dile getiren Bakan Eroğlu, "Ya Rabbi, karabulutlar dağılsın. Özelikle terör örgütleri perişan olsun. Başta alçak FETÖ olmak üzere, PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerini perişan eyle. Ya Rabbi, bunları tarih sayfasından siliver. Ya Rabbi karabulutları tamamen dağıt, şafak söksün. Allah'ın izniyle şafak sökecektir. Bunun liderliğini de Türkiye yapacaktır" diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş da, 16 Nisan'da yapılan halkoylamasında Kütahya'nın aldığı yüzde 70.31 ile Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde birinci olduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve partililer katıldı.

Hüseyin Efe

