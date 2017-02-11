Diğer
Kategoriler

Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e mesire alanı jesti | Aydın haberleri

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Buharkent halkına mesire alanı kazandırdı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe halkının hafta sonlarından doğayla buluşu iyi vakit geçirmelerini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bakan Eroğlundan Buharkente mesire alanı jesti | Aydın haberleri

11 Şubat 2017 07:34

Hafta sonlarında düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ilçe halkının ferah bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla mesire alanı projesini hayata geçiren Buharkent Belediyesine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’dan jest geldi. Bakan Eroğlu, 19 dönümlük bir araziyi Buharkent belediyesine kiralayarak mesire alanı yapılmasına izin verdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Aydın’da bir ilk olacak olan doğayla iç içe macera parkı ve kır lokantasını mayıs ayına kadar hizmete geçireceğiz” dedi.

Bakan Eroğlu’ndan jest

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na Buharkent için yaptığı jeste çok teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Muğla Orman Bölge Müdürümüz Mehmet Çelik ile yaptığımız çalışmaların ardından Buharkent’e mesire alanı ve macera parkı kazandırılması çalışmamızı sayın bakanımıza ilettik. Bakanımız geçtiğimiz yıl vermiş olduğu sözü yerine getirerek bize 19 dönümlük bir araziyi kiraladı. Asırlık Çınar ağaçlarının arasında oldukça güzel bir alanda tamamen ahşaptan oluşan bir kır lokantası ve etrafında bekçi kulübesi, tuvaleti, çeşmeleri ile birlikte çocuk oyun parkı ve macera parkı düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 19 dönümlük arazinin etrafını tel örgüyle çevirdik. Yaptığımız bu çalışma Aydın’da ilk olacak ve diğer belediyelerimize de örnek teşkil edecek. Mayıs ayına kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak olan mesire alanımız için Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na Buharkent Halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Etiketler: Buharkent, Mehmet Erol, Veysel Eroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!