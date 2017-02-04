Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakan Işık'tan Yunan mevkitaşına sert cevap

Bakan Işık'tan Yunan mevkitaşına sert cevap

Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarına sert bir şekilde cevap veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yunanistan’a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi” dedi.

Bakan Işıktan Yunan mevkitaşına sert cevap

04 Şubat 2017 21:57

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’de düzenlenen AK Parti İl İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Bakan Işık, Yunanistan savunma bakanının açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Bakan Işık açıklamaları sorumsuz ve provakatif bulduğunu dile getirerek, “Yunanistan’a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir” dedi.

"Yunan Bakanının açıklamaları sorumsuz ve provakatifçe"
Türkiye’nin dostluğunun değerli düşmanlığının ise çok ciddi bir sorun olduğunun herkesçe bilinmesi gerektiğini belirterek Yunanistan’dan yapılan açıklamalara değinen Bakan Işık, “Son günlerde son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler sorumsuzca ve provakatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Türkiye ve Yunanistan komşudur. Elbette bu güne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil sorunlara yönelik istikşafi görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan’ın lehine değildir” dedi.

"Yunan Bakanı'nın açıklamalarına son vermesi gerekiyor"
Türkiye ve Yunanistan’ın sorunlarını oturup konuşarak çözmesinden yana olduklarını belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı kimsenin sorumsuzca ve provakatif açıklamalar yapmasını asla doğru bulmayız. Biz sorunlarımızı konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun edeceğimiz anlamına gelmez. Yunanistan’a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha Kocaeli’den yeniliyorum” dedi. 

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz 

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan Savunma Bakanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!