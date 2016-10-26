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Bakan Özlü: 'AİTM Yönetmeliği'nde önemli değişikler yapıldı'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te (AİTM) önemli değişikler yapıldığını belirterek, “Otomotiv sanayimiz, mevzuat uyumu ve sektörün sorunlarına çözüm bulunması sayesinde büyük gelişme göstermektedir. Bu itibarla yapılan mevzuat çalışmaları ile vatandaşlarımızın karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması, kullanılacak araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması sağlanmaktadır” dedi.

Bakan Özlü: AİTM Yönetmeliğinde önemli değişikler yapıldı

26 Ekim 2016 17:15

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe (AİTM) ilişkin yaptığı açıklamada, yeni AİTM Yönetmeliği'nde mevcut AİTM Yönetmeliği'ne ilave olarak önemli değişikler yapıldığının altını çizdi. Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesi konusunda Özlü “Bakanlığımızca düzenlenen ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanacaktır. Türkiye’de üretilmeyen araç tiplerinin güncel AB tip onayı belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde Türkiye’de üretim yapan firmaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Yani Türkiye’de üretim yapan firmalar ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanacak, yurt dışında üretim yapan firmalar ise Avrupa tip onayını alacaklar” dedi.

Toplu taşıma araçlarında sürücü güvenlik kabini için yapılacak tadilat hakkında ise Bakan Özlü şunları kaydetti:

“En son olarak İstanbul’da metrobüs şoförüne yapılan saldırı ile kamuoyunun gündemine gelen şoförün araç içerisindeki güvenliği ile ilgili olarak sürücü güvenlik kabini için toplu taşıma araçlarında yapılacak tadilatlarla ilgili hükümlere yer verilmiştir. Yani toplu taşım araçlarında şoför koruma kabini yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçlarına acil durum butonu konuylası ile ilgili olarak ise Bakan Özlü, “Özgecan cinayeti ile kamuoyunun gündemine gelen toplu taşıma araçlarındaki güvenlik sorununun giderilmesi amacıyla söz konusu araçlarda araç takip cihazı, acil durum butonu ve kamera sistemi bulundurulması için yapılacak olan tadilatlarda aranacak şartlara dair hükümlere yer verilmiştir” dedi.
Araçlara yapılan cam filmi uygulamasına ilişkin de Özlü, “Mevcut durumda mevzuatta yer almayan ve cezai işleme tabi olabilen cam filmi uygulaması ile ilgili olarak çalışma yapılmış ve cam filmi uygulamalarının AİTM Yönetmeliği çerçevesinde standardına uygun yapılmasına dair hükümlere yer verilmiştir. Yaniyönetmelikteki esaslara uygun onaylı cam filmi takımı artık araçlarda serbest oluyor” bilgisini verdi.

Bakan Özlü, araçlara LPG/CNG yakıt sistemi tadilatı uygulamasına getirilen ilave hükümler ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Petrol istasyonlarında LPG/CNG dolumu yapan personelin mağduriyetine yol açan araçlardaki dolum ağızları ile ilgili olarak çalışma yapılmıştır. AİTM Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak LPG/CNG tadilatlarında, LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmaması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Yani araçların alt kısmına LPG dolum ağızları konulmayacak. Ayrıca güncel uluslararası standartlar dikkate alınarak LPG/CNG tank ömürleri için çalışma yapılmış ve CNG tank ömrü 20 yıla, LPG tank ömrü ise 15 yıla çıkartılmıştır.” 

Bakan Özlü, “AİTM Yönetmeliği'nin yanı sıra Resmi Gazete’de yetkili teknik sorumluların görev, yükümlülük ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ (SGM-2016/22) yayımlandı. Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv tip onayı mevzuatı kapsamında firmalarda faaliyette bulunan veya sözleşmeli görev yapan teknik elemanların, mühendislerin sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkili teknik sorumlu olmaları, bunların görev ve yükümlülükleri, eğitim verecek, sınav yapacak kurum, kuruluşlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır" dedi.
 

Etiketler: AİTM, faruk özlü


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