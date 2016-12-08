Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Türkiye İnovasyon Haftası açılış törenine katıldı. Törene Bakan Özlü’nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, gençler ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Özlü, “Bir ekonomiyi çeşitli yollarla büyütebilirsiniz. Kamu harcamalarını artırırsınız, finans, inşaat, hizmetler gibi sektörlere geçici olarak canlılık kazanabilirsiniz. Ancak her büyüme iyi büyüme anlamına gelmiyor. Büyümenin sıhhatli, kaliteli ve sürdürülebilir olması için üretim ve ihracat odaklı olması gerekir. Bununla birlikte ülke olarak bu notayı da aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Üretim ve ihracat odaklı büyüme söylemenin, bizim ihtiyacımızı tam olarak tarif etmediğini düşünüyorum. Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyüme ifadesinin bizim için çok daha doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü üretimde ve ihracatta belli bir seviyeye geldik. Bunun daha ötesine geçmek, Ar-Ge ve inovasyonla mümkün olacak” dedi.

“Türkiye’nin esas meselesi, cari açık veya dış ticaret açığı değil, teknoloji açığıdır”

Türkiye’de sürekli dış ticaret ve cari açığı konuştuklarının ifade eden Bakan Özlü, “Evet, bu iki açık, önemli sorunlardır. Ancak aslında bunlar bir sebep değil bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Teknoloji açığının sonucudur. Türkiye’nin esas meselesi, cari açık veya dış ticaret açığı değil, teknoloji açığıdır. Teknoloji açığını kapatırsak, cari açığı ve dış ticaret açığını zaten otomatik olarak kapatmış oluruz. Bakınız, Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre geçtiğimiz yıl imalat sanayinde düşük teknolojili firmaların karlılık oranı yüzde 5,2 iken, yüksek teknolojili firmaların karlılık oranı ise yüzde 8’dir. Yine geçtiğimiz yıl, ihraç ettiğimiz elektrikli teçhizatlarına ortalama kilogram değeri 4,6 dolardır. Aynı sınıftan ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram fiyatı ise 11,7 dolardır. Bu fark, kaliteden, teknoloji seviyesinden, tasarımdan veya marka değerinden kaynaklanıyor. Bu farkı kapatmak hepimizin görevidir. Biz hükümet olarak iş ve yatırım ortamını iyileştireceğiz. Özellikle nitelikli yatırımlara yönelik teşviklerimizi daha etkin hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye karşı döviz kurları üzerinden operasyona izin vermeyeceğiz”

Ekonomide konjonktürel olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini söyleyen Bakan Özlü, “Milletimiz, bu konuda yine büyük bir destana imza attı ve atıyor. İnsanlarımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla dövizlerini bozdurmaya başladılar. Bu millet, gerçekten de her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu millete bir vefa borcumuz var. Biz hükümet olarak bu borcu ödemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı olarak bizzat talimat verdim. Gerek bakanlığımız, gerekse bize TSE, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kuruluşlarımız ellerindeki döviz birikimini Türk lirasına çevirdi ve çeviriyor. Biz de kamu kurumu olarak vatandaşlarımız gibi böyle bir dönemde elimizdeki doları bozup Türk lirasına çevirerek milli paramıza sahip çıkıyoruz. Döviz kurları üzerinden Türkiye’ye karşı operasyon yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Filyos Limanı'nın temelini yarın atacağız”

Bakan Özlü, “Bu ay içinde açılacak olan Avrasya Tüneli gibi, yarın temelini atacağımız Filyos Limanı gibi dev projelerle yatırım ve ticaret altyapısını güçlendireceğiz. Ekonominin, özellikle iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçireceğiz. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarımız, kısa zaman içinde yasalaşacak. TÜBİTAK’ı özel sektöre daha fazla destek olacak ve rehberlik edecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Geleceğe damga vuracak olan 4’üncü sanayi devrimiyle ilgili bir platform oluşturacağız” diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık