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Bakan Pakdemirli'den Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Diriliş Ertuğrul dizisini de hep beraber seyrediyoruz. Benim de hayranı olduğum bir dizidir. Hazır buraya gelmişken Yörük çadırını dolaştık" dedi.

Bakan Pakdemirliden Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

25 Ağustos 2018 21:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklerin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz, Jülide Sarıeroğlu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Muş'un Malazgirt ilçesinden helikopterle Ahlat'ta geldi.
Ok atışlarının yapıldığı yere giderek ok atışı yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra Han Otağı'na geçerek Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.
Daha sonra etkinlik alanına giden Pakdemirli, atlı okçuluğun yapıldığı yerde ata bindi. Burada gazetecilere konuşan Bakan Pakdemirli, Ahlat kadim bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Diriliş Ertuğrul dizisini de hep beraber seyrediyoruz. Benim de hayranı olduğum bir dizidir. Hazır buraya gelmişken Yörük çadırını dolaştık. Malazgirt’teki kutlamalar çerçevesinde orada olacağız. Sultan Alpaslan savaşa gittiği zaman bir ata binermiş, bir atı da terkisine alırmış. Madem ecdadımız böyle yaptı. Biz de bir ata binelim diye şimdi atın üstüne çıktık” dedi.
Bakan Pakdemirli, helikopterle ilçeden ayrıldı.

Mehmet Salih Akkuş - Geylani Adıyaman - Yılmaz Sönmez - Serdar Adıyaman
 

 

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