TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin kamu maliyesinin güçlü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bugün brüt kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 33. Gelişmekte olan ülkelerin ortalaması olan yüzde 47’nin oldukça altında. Avro Bölgesi yüzde 90’ıon üzerinde, OECD ortalaması yüzde 116 civarında. Bütçe geçen sene neredeyse sıfır açık verdi. Bu sene bu açık milli gelirini yüzde 2’sine kadar yükseldi. Ülkemizin bütçe açığı, kamu borç oranı itibariyle güçlü bir konum söz konusu” ifadelerini kullandı.

Dış piyasalarda dolar cinsinden tahvil borçlanmasının ortalama vadesinin 15 yıla çıktığını belirten Şimşek, “Sabit getirili Türk lirası borçlanma maliyeti eskiden yüzde 60’ların üzerindeyken, yüzde 10’lara düşmüştür. 2003 yılından bu yana stratejik ölçütlerle borçlanma uyguluyoruz. Borçlanmaları ağırlıklı olarak Türk lirası üzerinden sabit faizli olarak gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında merkezi borç stokumuzun yüzde 58’i döviz cinsinde iken, 2016 yılı Ekim ayında bu oran yüzde 35.9’a düşmüştür. Borç stokumuzun yüzde 55 değişken faizli senetlerden oluşurken, bu oran bugün yüzde 30.9’a kadar gerilemiştir” şeklinde konuştu.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2017 yılı programı hakkında bilgi veren Şimşek, “2017 yılında 80.5 milyar lira ana para, 52.7 milyar lira toplam 133.1 milyar lira borç servisi gerçekleştirilecektir. Borç servisinin 98.1 milyar lirası iç borç, 35 milyar lirası ise dış borç servisi olarak yapılması planlanmaktadır. Eurobond, Japon Yeni ve kira senedi yoluyla uluslar arası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar finansman sağlanması, 96.2 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.

Bireysel emeklilik (BES) sistemine ilişkin olarak Şimşek, tasarrufların Türkiye’de çok düşük olduğunu ifade etti. Şimşek, “Türkiye’nin en önemli kırılganlık alanı da düşük tasarruflardır. Tasarrufları arttırmak için 2013’ten bu yana çok önemli adımlar attık. Tasarrufları arttırmak için bireysel emeklilik sistemi çerçevesinde çok güçlü destekler veriyoruz. Hazine’nin borçlanma faizini yüzde 10 civarında olduğu bir yerde, tasarruf edilen her 100 lira için 25 liralık devlet desteği söz konusu. Katılımcı sayısı 3 milyondan 6.5 milyona, fon büyüklüğü 20 milyardan 58,7 milyara çıkmıştır. Teşvik edici olsun diye cayma hakkını kullanmayanlara bin lire devlet katkısını tahsis ediyoruz. Birikimini toplu almak yerine, yıllık gelir sigortası şeklinde almak isteyenler birikimlerinin yüzde 5’i kadar ek devlet katkısını tahsis ettik” dedi.

Ahmet Umur Öztürk