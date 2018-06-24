Bakan Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda 1003 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan soylu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin demokrasi şenliği yaşadığını belirten Soylu, "Sabah itibariyle oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı 81 vilayetimizde. Hem ülkemiz hem milletimiz için, hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru kararı verecektir. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kulandı.

Gamze Erdemir - Murat Horoz

