Diğer
Kategoriler

Bakan Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı. Türkiye'nin demokrasi şenliği yaşadığını vurgulayan Soylu, "Milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru kararı verecektir" dedi.

Bakan Soylu oyunu Gaziosmanpaşada kullandı

24 Haziran 2018 10:03
Bakan Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda 1003 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan soylu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. 

Türkiye'nin demokrasi şenliği yaşadığını belirten Soylu, "Sabah itibariyle oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı 81 vilayetimizde. Hem ülkemiz hem milletimiz için, hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru kararı verecektir. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kulandı.  

Gamze Erdemir - Murat Horoz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç