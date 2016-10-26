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Bakan Tüfenkci'den, ATSO’ya geçmiş olsun ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, otoparkında patlama meydana gelen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti.


26 Ekim 2016 11:15

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Antalya'da ilk olarak dün sabahsaatlerinde otoparkında patlama meydana gelen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gece yarısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle Antalya’ya gelen Bakan Tüfenkci, ATSO'ya giderek patlamanın gerçekleştiği alanda inceleme yaptı.
Patlamaya dair ATSO Başkanı Davut Çetin ve diğer yetkililerden bilgi alan Bakan Tüfenkci, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.
Bakan Tüfenkci’ye, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tombul, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kelleli, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Candır, Esnaf Odaları Başkanı Adnan Dere ve AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer eşlik etti. 


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