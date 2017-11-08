Bakan Zeybekci: 'Kasım sonunda Türkiye tahminlerini yine iyileştirecekler'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Dizayn Haftası’nın açılışı ve ödül töreninde konuştu. Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının Kasım ayında Türkiye büyüme tahminlerde iyileştirme yapacaklarını söyledi.

Türkiye’nin bugüne kadar gelindiği noktada artık tıkandığını bunun da yeni fırsatların doğacak dönem olduğunu belirten Zeybekci, “Türkiye bugüne kadar geldiği bu noktada artık tıkandı. Hemen hemen durma noktasına geldi. Son 10 senelik dönem baktığımız zaman bildiğimiz şeyi yapmaya başladık. İşte bu tıkanma yeni fırsatların olduğu dönemdir. Artık Türkiye olarak biz başkalarının tasarladığı, dizaynının tescilini yaptırdığı ürünlerin üreticisi fason bir ülke olarak gelebileceğimiz yerin hemen hemen sonuna geldik. Bu küçümsenmeyecek bir başarıdır. Tasarım bizim için sanayimizin, ihracatımızın geleceğimizin barutudur veya enerjisidir, elektriğidir. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Devasa bir coğrafyanın üzerindeyiz. Müthiş bir avantajımız var” dedi.

“Kasım sonunda iyileştirme yapacaklar”

Zeybekci, son dönemlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin büyüme tahminlerinde revize yapmalarına ilişkin, “Dünyada 7-8 tane kuruluş var. Bu 7-8 kuruluş Türkiye’nin bu seneki ekonomi performansıyla ilgili bazıları iki bazıları üç defa iyileştirme yaptılar. Yani üç defa Türkiye ile yanıldıklarını teyit ettiler. Yine tutturamayacaklar Kasım sonu itibariyle bir daha yenileyecekler” dedi.

“Ne olur kaçmayın”

Salonda protokol kısmının arkasının boş olduğunu söyleyen Zeybekci, “Kimse devletin yakınına gelmek istemiyor. Özellikle gençler arkalara doğru kaçıyorlar. Ne olur kaçmayın. Buralara gelin, buraları işgal edin” çağrısında bulundu.

“Devlet eliyle tasarım olmaz”

Bakan Zeybekci, devlet eliyle desteğin altyapının oluşturulabileceğini fakat tasarımın, bilgi ve teknolojinin olamayacağını dile getirerek “Yapamayacağımız tek şey var; devlet eliyle tasarım olmaz. Devlet eliyle dizayn olmaz. Devlet eliyle bilgi üretilmez. Devlet eliyle bilgi ve teknoloji olmaz. Bu kadar net söylüyorum. Devlet eliyle herşeyin altyapısı oluşturulur, destek oluşturulur ama başka hiçbir çaremiz yok, bu alanda sizlerle, bu işin profesyonelleriyle yürümek zorundayız. Devlet memuruyla tasarım olmaz. Orada bir farklılık olmalı heyecan olmalı, macera olmalı devlette öyle birşeyi biraz zor bulursunuz” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu - Rıfat Fırat