İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanılurfa'ınn Viranşehir ilçesinde savcılar sitesine yönelik düzenlenen terör saldırısında saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Adli lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı terörle mücadele konusunda engellemek, adalet mekanizmamızı sarsmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Viranşehir ilçesinde terör saldırının gerçekleştiği hakim ve savcılar sitesindeki incelemenin ardından Viranşehir Adliyesine giderek, saldırıda hakim eşi yaralanan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper'i ziyaret etti. İnanç'a geçmiş olsun dileğinde bulunan bakanlar, adliye binası çıkışında ise basın açıklaması düzenledi.

Bombalı aracın 4 saat önce Hakim ve Savcılar Sitesine park edildiğini söyleyen Bakan Soylu, saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"Yaralılardan biri Başsavcımızın eşi hakime hanımdır"

Bakan Soylu, iki ayrı yoğun bakım ünitesinde toplam 11 yaralının bulunduğunu belirterek, yaralıların arasında Viranşehir Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç'ın hakim eşi Hatice İnanç'ın da bulunduğunu söyledi. Soylu, "Yaralılar hastanelere nakledilmişlerdir. Hastanelerimizdeki 2 yoğun bakımda 11 yaralımız mevcuttur. Yaralılardan biri Başsavcımızın eşi hakime hanımdır. 2'si de emniyet bekçisidir. Diğer yaralılarımız da adliye lojmanlarında oturan sakinleridir" dedi.

Saldırıda çevredeki bina ve araçlarda da büyük hasar meydana geldiğini belirten Bakan Soylu, "14 binada hasar meydana gelmiştir. Bir çok vasıta bu vakadan etkilenmiştir" ifadelerini kaydetti.

"Terörle mücadele kararlılıkla sürecek"

Terörün amacının ülkeyi bölmek olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu tür terör saldırıları ve olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Adli lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı terörle mücadele konusunda engellemek, adalet mekanizmamızı sarsmaktır. 11 yaşında ve adalet lojmanları ve etrafındaki binalarda yaşayan insanlarımızın hayatına kasteden bir cani örgütün ortaya koyduğu olayla karşı karşıyız. Önemli olan özellikle vatandaşlarımızın, hem ticari hem de siyasi yönünde ortaya koyduğu bilinçli vatansever, memleketsever, vakarlı duruş ve sağduyudur. Bu yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın Viranşehir’de ortaya koymuş oldukları sağduyulu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu nedenle teröre karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Mücadelede geri adım olmayacağını bir daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda hem milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin huzur, sükun ve istikrarını bozmaya çalışan, Türkiye'nin önemli bir karar vereceği sürecin arefesinde karar mekanizmalarımızı etkilemeye çalışan unsurlara fırsat vermeyeceğiz. Gece itibari ile 26 kişi gözaltına alınmıştır. Gerekli çalışmaları güvenlik görevlilerimiz yapacaktır. Nerede olursa, olsun, hangi şartlarda bulunursa bulunsun, terörle mücadele sürecektir. Hele ki şu tabloyu gördükten sonra, direkt masum insanların hayatına kast edildiği tabloyu gördükten sonra hiçbir vicdan kabul edilemez. Aynı iradeyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Hiç endişe etmesinler, terör örgütü denen alçaklar sürüsünü ülkemizden söküp atacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, saldırıda ölenlere rahmet ailelerine başsağlığı diledi.

Bozdağ'dan da kararlılık mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıda ölenlere rahmet ailelerine taziye dileğinde bulundu. Bozdağ, "Daha önceki terör saldırılarında, emniyet güçlerimizi, adalet mensuplarımızı, görevlerinden geri adım attırmadı. Bundan sonra da çeviremeyecek" ifadelerini kullandı.

"Canilerin yapmak istediklerini Viranehir'de görebilir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise "Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi görünüyor. Bir yönüyle bu şehre, Viranşehirliye dönük bir saldırı olduğunu insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Canilerin ne yapmak istediğini hissetmeyenler, bilmek isteyenler varsa Viranşehir'in bu halini görebilir. Bu insanlıktan nasibini almayanlara, yetkili mercilere, hak ettiği cezalar yasal çerçevede, hukuki olarak verilecektir" diye konuştu.

Bakan Çelik ve Bozdağ, saldırıda ölen zabıt katibinin 11 yaşındaki oğlu Ahmet Oktay Günak'ın cenazesine katılmak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Viranşehir ilçesi Karatepe Mahallesi'nde bulunan İbrahim Kete'nin ailesine taziyede bulunmak amacıyla ilçe merkezinden ayrıldı.

Enver Zencirci - Şinasi İnan

