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Balıkesir'de develer görücüye çıktı l Balıkesir haberleri

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Edremit Deve Güreşleri” için hazırlıklar başladı. 12 Şubat 2017 Pazar günü yapılacak olan güreşler için Çanakkale yolu üzeri, Kavlaklar Mahallesi altında ki güreş arenasında alan düzenlemelerine hız verilirken develerde Cumhuriyet Meydanında görücüye çıktı.

Balıkesirde develer görücüye çıktı l Balıkesir haberleri

08 Şubat 2017 14:20

Edremit Belediyesi ve Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Edremit Deve Güreşleri Festivali 12 Şubata 2017 Pazar günü Edremit Deve Güreşi Arenasında yapılacak. Çanakkale yolu Kavlaklar Mahallesi altında gerçekleştirilecek olan “Geleneksel Edremit Deve Güreşleri” öncesi belediye ekipleri tarafından saha düzenlemelerine başlandı. Deve sahipleri ise ilçeden güreşlere katılarak Edremit'i temsil edecek develeri Cumhuriyet Meydanında görücüye çıkardılar. Vatandaşların büyük ilgisini çeken develer vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bir çok vatandaş develer ile fotoğraf çektirdi.
“Geleneksel Edremit Deve Güreşi” 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.00’da Kavlaklar Mahallesi altında ki Edremit Belediyesi Güre Deve Güreşi Arenası gerçekleştirilecek. 

Emrah Elmas

Etiketler: balıkesir haberleri, Edremit Belediyesi


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