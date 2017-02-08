Edremit Belediyesi ve Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Edremit Deve Güreşleri Festivali 12 Şubata 2017 Pazar günü Edremit Deve Güreşi Arenasında yapılacak. Çanakkale yolu Kavlaklar Mahallesi altında gerçekleştirilecek olan “Geleneksel Edremit Deve Güreşleri” öncesi belediye ekipleri tarafından saha düzenlemelerine başlandı. Deve sahipleri ise ilçeden güreşlere katılarak Edremit'i temsil edecek develeri Cumhuriyet Meydanında görücüye çıkardılar. Vatandaşların büyük ilgisini çeken develer vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bir çok vatandaş develer ile fotoğraf çektirdi.

“Geleneksel Edremit Deve Güreşi” 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.00’da Kavlaklar Mahallesi altında ki Edremit Belediyesi Güre Deve Güreşi Arenası gerçekleştirilecek.

Emrah Elmas