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Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu böyle yakalandı

Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu'nun polis operasyonuyla Sancaktepe'de yakalanma anı kameraya yansıdı. Timuroğlu'nun yakalanmadan önce bir AVM'de alışveriş yaptığı anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bankacı kız kardeşi Ceylanı öldüren Erhan Timuroğlu böyle yakalandı

14 Kasım 2017 16:57
Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu böyle yakalandı - Tıkla İzle

  1 Mart 2017 tarihinde bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü ve 15 Haziran'da bir iş adamının evi ile ofisini kurşunladığı gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu polis operasyonuyla bugün Sancaktepe'de yakalandı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

  Timuroğlu'nun yakalanma anları saniye saniye polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis ekipleri ikamete baskın düzenliyor. Timuroğlu'nun yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. İkamette yapılan aramalarda polis ekipleri valiz içine saklanmış silah buluyor.

  Öte yandan, Erhan Timuroğlu'nun bir AVM'de alışveriş yaptığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, Erhan Timuroğlu'nu AVM'nin güvenlik kameralarından tespit ederek takibe aldığı ve ikamet adresine operasyon düzenlediği öğrenildi.

  Mehmet Altunışık - Sadık Kahraman
  

Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme!

 

Etiketler: Erhan Timuroğlu

 

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