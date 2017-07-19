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Başbakan Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'la görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jaglandla görüştü

19 Temmuz 2017 23:28

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım bugün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, görüşmede Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu, Avrupa Konseyi’nin önerileri çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerin dikkate alınmasını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası süreçte Türkiye’ye daha fazla anlayış gösterilmesinin beklendiğini ifade etti.
Genel Sekreter Jagland, 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında Türkiye’yle dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesine önem verdiklerini belirtti.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Başbakan Binali Yıldırım


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