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Başbakan Yıldırım, Erhüman’ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Erhümanı kabul etti

04 Ocak 2017 23:48

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, KKTC CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı makamında kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı ilişkiler ve Ada’daki müzakere süreci hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Yıldırım, Türkiye’nin KKTC’ye her konuda sağladığı desteğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini dile getirdi. Yıldırım, Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini her türlü mülahazanın üzerinde tutulduğunu, bu bağlamda Ada’da önemli bir aşamaya gelen müzakerelerde bu unsurları karşılayan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını arzu ettiğini ifade etti. Yıldırım, Kıbrıs Türkleri arasındaki mevcut birlik ve beraberlik ruhunun devamının önem arz ettiğini kaydetti.

CTP Genel Bakanı Başkanı Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkileri konusunda zamanlıca istişare etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ada’daki müzakereler sonucunda adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını temenni ettiklerini kaydetti ve CTP’nin yaklaşımlarını anlattı.  

Caner Ünver

Etiketler: Başbakan Yıldırım, KKTC Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Erhüman


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