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Başbakan Yıldırım: 'Şubat'ta bin 500 engelli öğretmen atanacak'

Başbakan Binali Yıldırım, Şubat ayında bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım: Şubatta bin 500 engelli öğretmen atanacak

05 Aralık 2016 12:01

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Merkezi’nde Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, “Engelliler kendini ifade edemiyordu. AK Parti iktidarıyla beraber engellileri aşağılayan, kanunlardaki çürük, sakat, özürlü yapılarını çıkararak işe başladık. Engellilerin tamamını kapsayan kucaklayan yeni bir yasal düzenleme yaptık. Birçok hizmeti engellilerimizin topluma kazandırılması, iş hayatına kazandırılması, kabiliyetlerinin, uzmanlıklarının ortaya çıkarılması için çok köklü çalışmalar yaptık. Allah’a şükür bugün Türkiye genelinde 481 bin evde bakım hizmeti ayrıca kamuda da 150 bin engelli çalışıyor. Sadece kamuda özel sektörü saymıyorum. Özel sektörde de mecburiyet var. Belirli bir sayıyı aştıktan sonra bir miktarda engelli çalıştırmak gibi bir yükümlülük var” diye konuştu.

"Engelli kardeşlerimizin tek kalem 'engelli' diye ayrımını da bırakacağız. Her engelli gruba ayrı ayrı yoğunlaşacağız"
“Sosyal devlet olmanın insanı her şeyin merkezine koymanın anlamı engelli engelsiz vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek” ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:
“Sorunlarını sorunlarımız gibi çözümü için gayret göstermek. AK Parti bu farkındalığı daha parti kurulmadan kurulduğu günlerde ortaya koydu ve bu merkezi harekete geçirdi. Daha sonra bu anlayış devletin bütün kurumlarına bütün kademelerine yaygınlaştırıldı ve engellilerin her yerde hayatın içinde olması için gereken kararlar alındı, uygulamalara geçildi. Bununla yetinmeyeceğiz. Çalışmalarımızı daha da arttırarak devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin tek kalem 'engelli' diye ayrımını da bırakacağız. Her engelli gruba ayrı ayrı yoğunlaşacağız. Kimisi zihinsel, kimisi fiziksel, kimisi otizm, görme engelli, işitme engelli bütün bu engel türlerinin ayrı ayrı ele alınması ve buna göre çözümler üretilmesi yönünde de bir yandan partimiz ilgili birimleri, bir yandan da hükümetimiz bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ne çözüm gerekiyorsa, ne proje gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirmenin gayretini göstereceğiz. Bizim teşkilatımızda da engelli, engelsiz ayrımı yok. Birbirimizle kaynaşmayı, birbirimizle kucaklaşmayı, birbirimizi sevmeyi gerektiren şeyler. Biz engelli engelsiz, yaşlı genç kadın erkek birlikte Türkiyeyiz. Biriz beraberiz birlikte Türkiyeyiz. Bundan da gurur duyuyoruz.”

"Şubat ayında Bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak"
Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş’taki engelli bir öğretmen adayıyla telefonda görüştü. Yıldırım, görüşme esnasında Şubat ayında bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. 

Pelin Üzek

Etiketler: başbakan yıldrım, öğretmen


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