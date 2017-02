Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasının detaylarını Ankara Arena Spor Salonu’nda açıkladı. Çocuklara seslenen Yıldırım, "Size sözümüz var çocuklar, gözünüzdeki ışığın azalmasına asla izin vermeyeceğiz. Yüreğimizdeki umudun sönmesine rıza göstermeyeceğiz. Sizler, yarınların kahramanları çocuklarımızsınız. Siz, ölümsüz çiceği taşırsınız göğsünüzde. Sevgili çocuklar siz, hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesisiniz. Bu baharın müjdesini, muştusunu siz taşıyorsunuz. Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu, ey çocuklar. Ne güzel söylemiş Üstad Necip Fazıl, ‘Annesi gül koklasa ağzı gül kokacak çocuk. Ağaç içinde ağaç yetiştiren tomurcuk.' Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet, ‘dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar, türküler söyleyerek yıldızlar arasında'" ifadelerini kulandı.

Klipte yer alan 2009 doğumlu Ecem Su Gümüş’ün söylediği sözlere işaret eden Yıldırım, "Sevgili Ecem Su, hani bu güzel şarkıda diyorsun ya, çocuklar için, yarınlarımız için diyorsun ya, Allah’ın izniyle işte şu muhteşem kadro yarınları inşa edecek, inanmış teşkilat sana aydınlık Türkiye’yi emanet edecek. Her birinizin alnından öpüyorum çocuklar. Her birinizin umudu bizim umudumuz. Yarınların kahramanı sevgili çocuklar. Dünyanın bütün çocukları bugün en başta sizleri yürekten selamlıyorum. Bu muhteşem salonu hınca hınç dolduran 81 ilin sesini, nefesini taşıyan sevgili yol arkadaşlarım hepinizi yürekten selamlıyorum" dedi.

"Buradan öyle bir evet deyin ki milyonlar sesimizi duysun"

Yıldırım, 81 ilden gelen vatandaşları selamlayarak, "Üzerimde bir selam var, emanet var. İnanıyorum ki şu anda ekranları başında milyonlar da bu selamı cevapsız bırakmayacak. Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, size selamlarını getirdim. Buradan öyle bir evet deyin ki milyonlar sesimizi duysun. Liderimizin, Kurucu Genel Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetine sahip çıkıyor muyuz? İşte bu. Rabbim bu muhabbetinizi azaltmasın, artırsın. Şu güzel kardeşliği, kutlu yol arkadaşlığını daim etsin. Rabbim, ülkemizden milletimizden rahmetini eksik etmesin. Bize istiklalimizi emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Özellikle yad etmek istediğim bazı isimler var, terörle mücadele sırasında ülkenin birliği, istiklali için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bayrak, vatan için, Türkiye için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize, Bab’da, Fırat Kalkanında hayatını kaybeden kahraman silahlı kuvvetlerimizin mensuplarımıza, bütün gazilerimize buradan minnet ve şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Bugün muazzam bir toplantının gerçekleştirildiğini ama bir eksiklik hissettiklerini anlatan Yıldırım, "Şehit Erol Olçok kardeşimizi, oğlu Abdullah Tayyip’i de burada özellikle anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Ömer Halis Demir’den, Fethi Sekin’e bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, makanları cennet olsun" dedi.

"Bugün yeni bir başlangıç için Bismillah diyoruz"

Bugün yeniden kutlu bir yolculuğa çıkıldığını belirten Yıldırım, "Bugün yeni bir başlangıç için Bismillah diyoruz, yarının güçlü Türkiyesini kurma yolunda bugün bu salonda ilk adımı atıyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin" şeklinde konuştu.

Değişim heyecanından hiçbir şey kaybetmediklerine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Her gece başımızı yastığa koyarken, bugün Allah için ne yaptık, bugün millet için ne yaptık diye duasını yapmaktan asla geri durmadık. Her sabah şafaktan önce kalkarken bugün yeni bir gün, bugün yeni şeyler yapmak, yeni şeyler söylemek lazım diyerek işe başladık. Bu millet ne çektiyse, rehavetten çekmiştir, durgunluktan çekmiştir, eskimişlikten çekmiştir. Onun için daima ‘yenilik’ dedik, daima kendimizi yeniledik, geliştirdik. Heyecanımızı, coşkumuzu, hedeflerimizi yeniledik. Asla ‘bitti’ demedik, asla ‘yeter artık’ demedik. Ne dedik? Bu aziz millet herşeyin en iyisini hakediyor. Toplum içinde her daim yeniliğin peşinde koştuk. Yenilik zordur, reform meşakkatlidir. Ancak, zor diye, güç diye, tehlikeli diye, yeniliğe direnenler, yenilikten kaçanlar tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime hayır diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar. Yenilikten korkanlar tarih yazamazlar. Sultan Alparslan o kahraman ordusuyla Malazgirt’e gelirken inanın onun planına hayır diyenler oldu. Ama korkaklara aldırış etmedi. Selahaddin Eyyübi Kudüs’e giderken ona da hayır diyenler oldu. O korkaklara aldırış etmeden tarih yazdı" açıklamasında bulundu.

Fatih Şahin: "Yolculuğumuz bugün yeni bir başlangıç yapıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, yeni bir başlangıcın daha yapıldığına işaret ederek, "Bugün bu salonda kutlu yürüyüşün adımını atmak için toplandık. Yolculuğumuz bugün yeni bir başlangıç daha yapıyor. Bugün yeni bir safhaya daha geçiyoruz. Bundan 16 yıl önce hangi heyecan, coşkuyla yola çıktıysak bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Bugün bu salonda AK Parti ailesinin tüm fertleri var. Buradaki kucaklaşmayı, dayanışmayı, bir kez daha dünyaya taşıyacak, mağdurların, mazlumların umudu olduğumuzu herkese göstereceğiz. Bugün bu salonda talimatlarınızı almak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize aktaracağınız sloganlar, 81 vilayette, her bir hanede yankılanacak. AK Parti teşkilatı olarak, milletimize hizmet yolunda rehavete kapılmadan, her bir vatandaşa eveti anlatacağız. 16 Nisan’da inşallah siz biz AK Parti Genel Merkezinde bizlere hitap ederken, sizleri gururla dinleyeceğiz. Sizin arkanızda büyük ve muhteşem bir teşkilat var, birbirine sımsıkı sarılmış büyük bir aile var. Sizi asla mahcup etmeyeceğiz. Ne siz ne de Cumhurbaşkanımız asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Arınç da toplantıya katılan isimler arasında yerini aldı

Toplantıya, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin de katıldı. Toplantıda, ‘Daima Millet’ filminin gösterimi yapıldı. Filmde, Türkiye’nin ulaşım, sağlık, eğitim gibi konular olmak üzere her alanda katettiği mesafe anlatıldı.Terörle mücadelenin de anlatıldığı filmde, 15 Temmuz hain darbe girişimi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması esnasında partililer coşkuyla Erdoğan’ı alkışladı.

‘Milyonlarca evet’ şarkısı

Referandum şarkıları da kliplerle kamuoyuna sunuldu. Alper Kış tarafından hazırlanan ‘Milyonlarca evet’ şarkısının sözleri şöyle: "Bir olduk birlik olduk, ayrılmayız biz. Bir vatandaşa harman olduk, kardeş olduk biz. 80 milyon tek bir yürek Türkiye’yiz biz. Dirilişe evet, yükselişe evet, vatan için millet için milyonlarca evet. Sevdamızdan vazgeçmeyiz, başkoymuşuz biz, hep birlikte Türkiye’yiz, tek milletiz biz."

‘Evet ile güçlü Türkiye’ şarkısı

Ümit Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Evet ile güçlü Türkiye’ şarkısının sözleri şöyle: "Biz iriyiz, biz beraberiz kardeşiz. Hep birlikte verelim el ele, olsun güçlü bir Türkiye. Hep birlikte verelim el ele evet ile güçlü Türkiye. Toprağım suyumsun benim, evim ocağım umudum yarınım canım ülkem güzel vatanım. Tek millet ve tek bayrak için tek devlet ve tek vatan için hep birlikte verelim el ele. Evet ile güçlü Türkiye. Tüm şehitler gaziler için, aydınlık bir gelecek için, çocuklar için yarınlarımız için evet ile güçlü Türkiye. Tek millet ve tek bayrak için tek devlet ve tek vatan için hep birlikte verelim el ele evet ile güçlü Türkiye."

Enise Vural