Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım, Yunanistan mevkidaşı Çipras ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan mevkidaşı Çipras ile telefonda görüştü

13 Şubat 2018 21:18

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım görüşmede, Ege Denizi’nde, Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten duyulan rahatsızlığı, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındığı, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulduğu ifade edildi. 

Musa Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç