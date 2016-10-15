Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Memur-Sen himayesinde 55 ülkeden gelen Sendika Konfederasyon Heyeti'ni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Toplantıda katılımcılar 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ait görüntüleri izledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'da yaşananları izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütünü anlattı. Konuşmasına şehitler için Fatiha Suresi'ni okuyarak başlayan Başbakan Yıldırım, "Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

"Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan FETÖ'dür"

Farklı ülkelerden gelen sendika temsilcilerine seslenen Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye yönelik kara propaganda yapıldığını ifade ederek, "Ben şunu merak ediyorum. Siz memleketlerinizde, dışarıdayken Türkiye nasıl gözüküyor. Türkiye'ye gelince nasıl gördünüz? Bu çok önemli. Biliyoruz ki uzun zamandan beri Türkiye'yi olduğundan farklı gösterme gayreti özellikle bazı uluslararası basın yayın kuruluşları tarafından sürekli bir algı operasyonu yapılıyor. Bu algının amacı Türkiye'de istikrar yok, savaş var, hukuk yok. Türkiye'de her gün insanlar ölüyor. Hak etmediğimiz Türkiye'nin gerçekte böyle bir şeye muhatap olmaması gerekirken ne yazık ki böyle kara bir propaganda ile karşı karşıyayız. Kara propagandanın kaynağı belli. Kaynağı 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan FETÖ terör örgütüdür. Bu küresel bir örgüt, kapalı bir örgüttür. Bunlar uzun yıllar maalesef İslami değerleri istismar ederek insanların temiz, has duygularını alçak emelleri için acımasızca kullandılar" şeklinde konuştu.

"Halkın gücünü hesap edemediler"

Yıldırım, 15 Temmuz'da halkın destan yazdığını belirterek, "Milletin iradesine el koymak için milletin vergisiyle aldığı tankları, topları, uçakları çalarak milletin üzerlerine kurşun, bomba yağdırdılar. İnsanları şehit ettiler yaraladılar, gazi oldular ama çok iyi hesap yaptılar, kendilerine göre iyi kurgu yaptılar. Onlara göre bu darbe yüzde 100 başarılı olacaktı. Bütün hesaplar ona göre yapıldı. Tankın karşısına kim çıkacak diye düşündüler. Bir şeyi unuttular. Unuttukları şey herkesin hesabı olur ama hesabın üzerinde bir hesap daha vardır, o da Allah'ın hesabıdır. Onlar Hak'kın, halkın gücünü hesap edemediler. Halkın gücü, tankın gücünü yendi" şeklinde konuştu.

Murat Delice

