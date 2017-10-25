Başkan Uysal’dan rahatlatan açıklama

İBBBaşkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) şiddetli yağışın meydana geldiği İstanbul’daki çalışmaları denetledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Uysal, daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Uysal, öncesinde yağışın Tekirdağ’da başladığını ifade ederek, “Bizim ekibimiz aynı zamanda Tekirdağ’da oluşan durumlara yardım için oralara ulaştılar. İstanbul’da Çatalca’da yaklaşık 4 köyümüz de 23 ev su taşması ise zarar gördü. Orada da önemli bir hasar yok. Özellikle vatandaşlarımız o konuda sıkıntı yaşamadı. Birkaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmesine rağmen gidildiğinde vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla mahsur kalmadan kurtuldukları bilgisini aldık. Vatandaşlarımız, yardım talep etmedi. Dere taşkınları var. Çatalca’da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağmur şiddeti düşmeye başladı” dedi.

“YAĞMURU TAM ATLATMIŞ OLMAMAKLA BİRLİKTE, TEHLİKE ŞU ANDA GÖZÜKMEMEKTE”

Gece saatlerinde yağmurun çok fazla şiddetlenmesinin beklenmediğini dile getiren Başkan Uysal, “Gece metrekareye 45-50 kilogram civarı yağmur olması bekleniyor. Ancak AKOM olarak, büyükşehir olarak bütün birimlerimiz nöbette. Büyükşehir olarak şu anda 42 noktada, yaklaşık 1244 personelimiz ve 627 aracımız ile arkadaşlarımız nöbette. İstanbullu vatandaşlarımız rahat olsun. Tehlikeli azalmış olmakla birlikte geçmiş değil. Vatandaşlarımız ihbar ettiği anda ekiplerimiz müdahale edecek. İstanbul bu şiddetli yağış alarmını tam atlatmış olmamakla birlikte tehlike şu anda çok gözükmemekte. Evleri su baskınında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. Bu yağış bittikten sonra zararı olan vatandaşlarımızın hasar tespiti yapılır. Onlara yardım yapılır ve geçmiş olsun diyorum. Yağmur başladı, alarm verilerek başladı. İnşallah bundan sonra böyle afetler yaşamayız yaşarsak da burada AKOM ve büyükşehir olarak burada vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

Selim Bayraktar