Diğer
Kategoriler

Başpehlivan Hakkı Aygün ve güreşçi Mehmet Ali Avcı'ya silahlı saldırı!

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başpehlivan Hakkı Aygün ile pehlivan Mehmet Ali Avcı silahla yaraladı.

Başpehlivan Hakkı Aygün ve güreşçi Mehmet Ali Avcıya silahlı saldırı!

24 Mart 2018 16:59

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde iddiaya göre Y.T., arkadaşlarını da yanına alarak, aralarında kız meselesi yüzünden sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Y.T, ve yanındakiler kaçarken, yaralanan Aygün ve Avcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç