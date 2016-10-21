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Bayhan ve Hanife'den sürpriz karar!

İzdivaç programında uzun süredir aradığı eş adayını bulamayan Hanife, kendisine talip olan Bayhan'la yola devam etme kararı aldı.

Bayhan ve Hanifeden sürpriz karar!

21 Ekim 2016 10:11

Bir döneme katıldığı Popstar yarışması ile damga vuran Bayhan, Star TV ekranlarında yayınlanan izdivaç programında Hanife'ye talip olarak herkesi şaşırtmıştı.

Programın dün yayınlanan bölümünde Hanife ve Bayhan yeniden karşı karşıya gelerek aralarında geçen konuşmalar sonrası neler hissettiklerini anlattılar. Bayhan'ın konuşmasında çok etkilendiğini belirten Hanife, bir de itirafta bulundu.

BAYHAN, HANİFE İÇİN SÖYLEDİ

Sabaha kadar Bayhan şarkıları dinlediğini belirten Hanife'nin bu itirafı Zuhal Topal'ı da şaşırtırken, Bayhan da mikrofonu alarak Hanife'ye özel bir şarkı söyledi.

Etiketler: bayhan, bayhan hanife, hanife


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