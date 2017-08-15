BB. Erzurumspor’da hırslı antrenman

Palandöken Yüksek İrtifa Spor Sahasında, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde mavi-beyazlı futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç yaparak bu günkü antrenmanı tamamladı.

Balıkesirspor karşısına üç puanla çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Özköylü,”Ligin ikinci maçını seyircisiz oynayacağımız Balıkesir spor maçını öncelikle kazanmak ve üç puan için sahaya çıkacağız. Oyuncularımın antrenmanda gösterdikleri başarıyı sahaya da yansıtarak puanla kapatmayı arzuluyoruz” dedi.