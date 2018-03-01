Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Bozdağ, "Erken seçim yok vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz.Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir. Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. AK Parti'nin döneminde seçimler zamanında yapılmıştır. Seçim zamanında yapılacaktır, buna alışmayanlar alışsınlar." dedi.

ABD'nin BM kararına vurgu yaparak Suriye'deki ateşkesin Afrin'i de kapsadığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Bozdağ, " Biz kararı iyi okuduk, ABD'de iyi oksusun.Karar Afrin'i kapsamıyor"dedi.