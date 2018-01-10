Bel kemiği kırığı ve tedavisi nasıl olur?

Bel kemiği kırığı vakaları konusunda uyarılarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "İskeletin temel direğini teşkil eden omurga denilen bel kemiğinin halka şeklindeki birçok kemiklerin üst üste gelmesinden oluşmaktadır.

Bunun boru şeklindeki boşluğu içinde, sinir sisteminin en önemli parçası olan, omurilik bulunur. Şiddetli düşmeler, trafik kazaları sonucu kırıklar oluşabilir. Bel kemiğinde şiddetli ağrı bu kemikte tam veya kısmî şekil bozukluğu omuriliğin tazyik ve yaralanmasından ileri gelen ve kırık bölgenin aşağı kısımlarında hâsıl olan felçler, bacaklarda başlayan karıncalanma ve uyuşmalar, küçük ve büyük abdesti tutamamak gibi haller, bel kemiği kırıklarının en çok görülen belirtileridir.

Bel kırığı işinde uzman kişiler tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Halk arasında 'kırıkçı çıkıkçı' diye tabir edilen kimselere gidilmemesi konusunda halkımız uyarıyoruz. Hastaya 'sen bir daha yürüyemezsin, hayatını böyle sürdüreceksin' sözünü kullanan bu kişilerin bilgisiz ve halkı yanlış yönlendiren kişilerdir. Hastalarımızın mutlaka bir uzman gözüyle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kırıkları başarılı operasyonlarla tedavi ediyoruz. Bir daha yürüyemezsin denilen birçok hastayı tedavi ederek bir ameliyat sonrası yürür bir şekilde taburcu edip, günlük yaşantısına dönebiliyorlar. Sağlık alanın da çok gelişmiş teknolojiden yararlanıyoruz. Vücudumuzun temel direği olan omurga dediğimiz bel kemiği ihmale gelmez bunu sakın unutmayın" dedi.