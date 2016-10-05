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Benzin ve motorine zam!

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatına 14 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruşluk zam yaptı.

Benzin ve motorine zam!

05 Ekim 2016 17:43

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatı 14 kuruş, motorinin litre fiyatı da 12 kuruş zam yaptı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak benzin fiyatları İstanbul’da 4,72 liradan 4,86 liraya Ankara’da 4,75 liradan 4,89 liraya İzmir’de 4,72 liradan 4,86 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 4,03 liradan 4,15 liraya, Ankara’da 4,09 liradan 4,21 liraya, İzmir’de ise 4,06 liradan 4,18 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Etiketler: benzin


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