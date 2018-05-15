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iha.com.tr »
Ekonomi »
Benzin ve motorine zam !
15 Mayıs 2018 08:57
Benzin ve motorine zam !
15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 6.20 TL'yi, motorin ise 5.60 TL'yi geçti.
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15 Mayıs 2018 08:57
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