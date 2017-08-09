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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

09 Ağustos 2017 20:01

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında 13 Ağustos’ta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan siyah-beyazlı oyuncular, kuvvet ve kondisyon çalışmasının ardından dar alanda ikiye iki savunma ve hücum antrenmanı yaptı. Beşiktaşlı oyuncular, yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanı iki gruba ayrılarak yarı sahada yapılan çift kale maç ile devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, tam sahada sadece kafa gollerinin geçerli olduğu kalecisiz çift kale maç ile idmanı noktaladı.
Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan’ın yanı sıra Adriano takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Bora Akyol
 


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