Bursasporlu futbolcular İstanbul'dan galibiyetle döneceklerine inanıyor

Bursasporlu futbolcular, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e farklı mağlup olan Beşiktaş’ın yorgun olacağını ve bunu avantaj olarak gördüklerini belirterek, galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın akşam saat 19.00’da Vodafone Arena’da karşı karşıya geleceği Beşiktaş müsabakası için İstanbul’a yola çıktı. Yolculuk öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Erdem Özgenç, "Zor bir maç olacak. Biz de zor maçı güzel bir mücadeleyle kolaya indirgemek istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Beşiktaş bilindiğin üzere Ukrayna’dan yorgun ve ağır yara alarak geldi. Biz de bunu avantaj olarak görüyoruz. İnşallah takım arkadaşlarımızla aynı ciddiyetle çalışıp, istediğimiz puanı alıp Bursa’ya döneceğiz" dedi.

Bursapor’da Şamil ve Sane Beşiktaş'a karşı yok

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor’da sezonu kapatan Serdar ve Furkan’ın dışında iki eksik oyuncu bulunuyor.

Şamil ve Sane yok, Jorquera sınırda

Üst sıralar ile puan farkını kapatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, İstanbul’dan puanla dönmek istiyor. Bursaspor’da sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal’ın yanı sıra sakatlıkları süren Şamil Çinaz ve Sane yarınki müsabakada forma giyemeyecek. 3 sarı kartı bulunan Jorquera ise Beşiktaş mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Bursaspor’dan Beşiktaş maçı biletleri hakkında açıklama

Bursaspor Kulübü, hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maçın deplasman tribünü biletlerinin güvenlik sebebiyle sadece tribün gruplarına satıldığını ve münferit olarak stada gitmek isteyenlerin tribüne alınmayacağını duyurdu. (Rıdvan Turşak / İHA)

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla deplasman tribünün biletleri hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun 14. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Bursasporumuzun Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşma için taraftarlarımıza bin 900 bilet ayrılmıştır. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar gereği, biletlerin satış organizasyonuyla ilgili olarak kulüpler yetkili kılınmış olup, yine aynı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda taraftarların güvenliği ve birlikte hareket etme zorunluluğu açısından, biletlerin satışı tribün gruplarına gerçekleştirilmiştir. Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden satış yapılmayacaktır. Bilet satın alan taraftarlarımızın, maç günü Bursaspor passolig kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Passolig kartını yanında bulundurmayan taraftarlarımıza stadyumda tek geçişlik pass kart verilmeyecektir. Bilet temin eden taraftarlarımız, biletlerini başka birine transfer edemeyecektir. Biletli taraftarlarımız, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12.00'de Timsah Arena Doğu Tribünü önünden otobüslerle toplu olarak Vodafone Arena'ya götürülecek olup, münferit olarak İstanbul'a gidecek olanlar, biletleri olsa dahi stada alınmayacaklardır.”

Beşiktaş Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor ile 10 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı çalışmada kondisyon ve taktik antrenmanlar yaptı. Takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan idman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, duran top ve kanat organizasyonları ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan oyun, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin katılmadı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 10 Aralık 2016

Stadyum: Vodafone Arena

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’a karşı kozu Batalla

Bursaspor’da hafta sonu oynanacak kritik Beşiktaş maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en büyük kozu siyah-beyazlıların ağlarını daha önce 4 kez havalandıran Arjantinli yıldız Batalla olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla 5. sırada yer alan Bursaspor, ligin 14. hafta mücadelesinde 29 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Üst sıralar ile puan farkını kapatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, İstanbul’dan puanla dönmek istiyor.

Batalla’dan Beşiktaş’a 4 gol

Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kritik Beşiktaş maçında en büyük kozu ise Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla olacak. Bu sezon 12 maçta görev alan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol, 4 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Daha önce 8 kez Beşiktaş'a karşı görev alan Batalla, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli oyuncunun gol attığı maçlarda Timsah, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Harun Tekin formda

Deneyimli çalıştırıcının en çok güvendiği bir diğer isim de milli kaleci Harun Tekin. Geride kalan 13 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki kalecinin yüzde 82’lik kurtarış yüzdesi bulunuyor.

Şenol Güneş, Hamzaoğlu’na karşı üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'ın çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu’na karşı farklı takımlarla çıktığı 4 karşılaşmanın 3’ünden puan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka, iki deneyimli teknik adamı da karşı karşıya getirecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, birbirlerine 5. kez rakip olacak.

Şenol Güneş üstün

Daha önce oynanan 4 karşılaşmada Şenol Güneş’in takımı 2 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Hamza Hamzaoğlu 1 karşılaşmada gülen taraf oldu. 1 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde Bursaspor’un başında bulunan Şenol Güneş’e karşı galibiyet sevinci yaşamıştı.

İki teknik adam arasındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

(Şenol Güneş) Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor (Hamza Hamzaoğlu)

(Hamza Hamzaoğlu) Galatasaray 3 - 2 Bursaspor (Şenol Güneş)

(Hamza Hamzaoğlu) Galatasaray 2 - 2 Bursaspor (Şenol Güneş)

(Şenol Güneş) Trabzonspor 3 - 1 Akhisar Belediyespor (Hamza Hamzaoğlu)

