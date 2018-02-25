Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz canlı izle anlatım,BJK FB maç kaç kaç?

Süper Lig'in 23. haftası çok önemli bir derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi bu akşam sahasında konuk ediyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi iki takım hakkında tüm detaylı bilgiler ve maçın şifresiz canlı anlatımı, maç başlar başlamaz anbean bu haberimizde olacak...

SÜPER LİG’DEKİ 124. RANDEVU

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe evinde 2-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl Vodafone Park’taki maç ise 1-1 sonuçlanmıştı.Takımlar, Süper Lig tarihindeki 124. maçlarına çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet elde etti. Genel toplamda ise Fenerbahçe’nin 129, Beşiktaş’ın 126 galibiyeti var. Beşiktaş evindeki maçlarda rakibine 83-43’lük üstünlük kurmuş durumda.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş’ta Pepe ve Talisca kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Domagoj Vida ve Gökhan Gönül’ün durumu da belirsizliğini koruyor. Pepe’yle birlikte Vida da oynamazsa stoperde Tosic ve Medel’in forma giymesi bekleniyor.

Aykut Kocaman: “Beşiktaş derbisi 10 puanlık bir maç”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün yapılan Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İlk dört yılının Sakaryaspor’da geçtiğini ifade eden Kocaman, “O dönemde gençtik ve bu kadar göz önünde değildik. Yaptıklarım ve yapamadıklarımla 30-31 yıldır vitrindeki insanlardan biriyim. Hesap kitaplarla işi olmayan, evden işe işten eve giden bir insanım. Ancak söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler. 2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi.

Beşiktaş kafilesi, stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi.

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala siyah-beyazlıları taşıyan otobüs stada giriş yaptı. Taraftarların tezahüratları arasında stada giriş yapan Beşiktaş kafilesi maç saatini beklemeye başladı.



Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan şoku

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi 11'den çıkarıldı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'tan gelen kötü haberle şok yaşadık. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan'ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'de Tolgay Arslan'a görev vermesi bekleniyor.







