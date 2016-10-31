Deplasmanda Napoli’yi 3-2 yenen Beşiktaş, kendi sahasında Napoli’yi ağırlayacak. Milyonlarca taraftar heyecanla maç gününü bekliyor. Kış saati uygulamasına geçilmediğinden ötürü maç saatinde değişiklik var.Peki Beşiktaş Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

Hazırlıklar başladı

Beşiktaş, Salı günü oynayacağı Napoli maçının hazırlıklarına başladı.Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu dördüncü maçında evinde Napoli ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı oldu. Dünkü Gençlerbirliği maçında oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada serbest yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile antrenmana devam etti. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, minik kale maçın ardından taktik çalışması ve şut çalışmaları ile idman sona erdi.Beşiktaş, Napoli maçının hazırlıklarına yarın 18.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç günü: 1 Kasım 2016 Salı

Saha: Vodafone Arena

Maç saati: 20:45

Maçın hakemi: Clattenburg

Canlı Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Canlı Anlatım: İha.com.tr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Beşiktaş - Napoli maçına İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda salı günü sahasında Napoli'yi ile oynayacağı mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Clattenburg yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Vodafone Arena'da Beşiktaş ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekibin maçını İngiliz hakem Clattenburg yönetecek. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Jake Collin ve Simon Bennett yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Ian Hussin görev alacak.

Beşiktaş, 4. maçlar öncesinde 5 puanla ikinci sırada yer alırken, Napoli ise 6 puanla lider durumda.

Beşiktaş’ın grubunda son durum nedir?

Napoli 6 Puan

Beşiktaş 5 Puan

Benfica 4 Puan

Dinamo Kiev 1 Puan

Beşiktaş’ın kadrosu şekilleniyor

Teknik direktör Şenol Güneş maç kadrosunu netleştirmeye başladı. Geçen hafta sakatlanan Talisca ve Necip oynayamazken, Oğuzhan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Güneş, orta sahada Necip’in yerine Gökhan İnler’i oynatmayı düşünüyor. Sakatlıktan kurtulan İnler’in performansı merak ediliyor.