Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Beşiktaş’tan balkondan düşen Hazal Akyürek’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Beşiktaş’tan balkondan düşen Hazal Akyürek’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta gece saatlerinde taksiyle geldiği 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek’in sosyal medya hesabından 10 saat önce paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaştan balkondan düşen Hazal Akyürekin ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

14 Ocak 2018 12:22

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenilen üniversite öğrenci 20 yaşındaki Hazal Akyürek, gece saatlerinde taksiyle siteye geldi. Taksiden indikten sonra 6. katındaki evine çıkan genç kız, ardından henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Olayın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise genç kızı intihar mı yoksa düşme sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sosyal medyada hesabından 10 saat önce paylaşım yapmış

Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının “yıkık biri” yorumuna karşılık “hangimiz değil” diye cevap vermesi dikkat çekti. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: hazal, paylaşım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç