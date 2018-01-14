Beşiktaş’tan balkondan düşen Hazal Akyürek’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenilen üniversite öğrenci 20 yaşındaki Hazal Akyürek, gece saatlerinde taksiyle siteye geldi. Taksiden indikten sonra 6. katındaki evine çıkan genç kız, ardından henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Olayın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise genç kızı intihar mı yoksa düşme sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sosyal medyada hesabından 10 saat önce paylaşım yapmış

Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının “yıkık biri” yorumuna karşılık “hangimiz değil” diye cevap vermesi dikkat çekti.

Doğan Can Cesur

