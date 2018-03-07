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Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’de beton pompası kamyonu ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

07 Mart 2018 22:23

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozburun Mahallesi Salihağa yolunda meydana geldi. Ali Şakir yönetimindeki 20 B 1170 plakalı beton pompası kamyonu, kavşakta Özgür Bingöl idaresindeki 35 TMF 33 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile beton pompası kamyonu devrildi. Kazanın ardından bölgeye polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 aracında şoförü yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan beton pompası kamyonunun şoförü Şakir ekipleri müdahalesi ile çıkarılırken ardından yaralılar ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Etiketler: beton pompası, Denizli

 

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