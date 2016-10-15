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Beyaz'a şok!

Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısının sahibi Tayfun Soydemir, "programı için çekilen klipte izin almadan şarkımı kullandı" diyerek Beyazıt Öztürk'e dava açtı.

Beyaza şok!

15 Ekim 2016 12:06

Bir dönemin gözde şarkısı 'Hayatı Tespih Yapmışım' ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün başını yaktı.

BEYAZ'A DAVA AÇTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şarkının sahibi ve MESAM üyesi Tayfun Soydemir, "Programına klip çekip şarkımı izinsiz kullandı, sözlerini değiştirdi" gerekçesiyle ünlü şovmene dava açtı.

"SİTELERDE YAYINLANDI"

Beyaz'ın çektiği klibin, Kanal D internet sitesinde ve Youtube'ta izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden Soydemir, izinsiz eser çoğaltma, yayma ve işleme suçlarından 50 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat istedi.

Etiketler: beyaz


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