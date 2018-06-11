Beykent Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Beykent Üniversitesi 2017-2018 öğretim yılı mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı. İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Salonu’nda yapılan kutlamada tüm fakültelerden binlerce öğrenci kep atma heyecanı yaşarken, Prof. Dr. M. Emin Karahan: “ 3 bin 481 ön lisans ve 3 bin 723 lisans olmak üzere toplam 7 bin 204 öğrencimiz mezun oldu. Bununla beraber 2018- 2019 eğitim öğretim yılı için kontenjanlarımız artış göstererek ön lisansa 4 bin 940, lisans programlarına da 4 bin 460 olmak üzere toplam 9 bin 400 kontenjan talebi yapıldı. Bizde kontenjan talebimizin sonuçlarını bekliyoruz.

“Üniversitemiz spor müsabakalarında hep birinci”

Basketbol, voleybol, yelken ve daha birçok spor dalında Türkiye ve İstanbul birinciliğine sahip olan Beykent Üniversitesi öğrencilerini Rektör Karahan tebrik ederek başarılarını hediyeleriyle taçlandırdı. Karahan, üniversiteler arası spor müsabakalarında birinciliklerinin devam edip desteklerini sürdüreceğini söyleyerek tüm sporcuları tebrik etti. Beykent Üniversitesi Voleybol ve Basketbol Erkek Takımlarının ülkemizi Portekiz’de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasında temsil edecek olmalarının gururunu yaşıyoruz. Dedi.

“Mezuniyet son değil yeni bir başlangıçtır”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve mezuniyetin bir son değil yeni başlangıç olduğunu ifade eden Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşam boyu öğrenmeye devam etmelisiniz. Üniversitenin sonu, çalışma hayatının başlangıcıdır. Bilgi ve teknoloji hızlıca gelişip değişirken sizler, değişim ve gelişime ayak uydurmalısınız. Özgür düşünen, düşündüğünü ifade eden, sorgulayan vatan ve insan sevgisini üzerinde taşıyan öz değerlerine saygılı olun ve hangi konuma gelirseniz gelin ne pahasına olursa olsun haktan, doğruluk ve dürüstlükten asal ayrılmayın. Şansınız bol ve geleceğiniz aydınlık olsun.”

Birçok zorluklarla bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız bugün sizlere mezuniyet belgeleriyle şükranlarını sunuyorlar. Öğrencilerimize baktıkça geleceğimizi sağlam ellere teslim ettiğimizi görüyor ve hem siz değerli velilerimiz hem de öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için de sizleri kutluyorum.

Mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar

Bu yıl ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 7 bin 204 öğrenci mezun oldu. Öğrenciler sahneye gruplar halinde çıkarak belgelerini aldılar. Tüm bölümlerin tek tek tanıtılmasının ardından topluca sahneye geçen Beykent Üniversitesi öğrencileri keplerini atarak mezuniyet sevincini bir kez daha yaşadı.