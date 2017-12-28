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Beylikdüzü'nde okul servisi kazası güvenlik kamerasında

Beylikdüzü'nde okul servisi cadde üzerinde hızla giderken, ara sokaktan çıkan hususi araçla çarpıştı. İçinde öğrencilerin bulunduğu servis aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzünde okul servisi kazası güvenlik kamerasında

28 Aralık 2017 13:23
Beylikdüzü'nde okul servisi kazası güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza sabah erken saatlerinde Beylikdüzü Avrupa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 HZ 2996 numaralı servis aracı cadde üzerinde hızlı bir şekilde seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 34 VD 8968 hususi otomobil ile hızla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yol kenarında bulunan ağaca çarpan hususi araç daha sonra yola savruldu. Feci kaza sonrası polise ve ambulans ekiplerine haber verildi. İçerisinde öğrenci bulunan okul taşıtının içerisinde 1 kişinin ve hususi aracı kullanan vatandaş ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan kazı anı kamerada

Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza da okul taşıtının yolda 'okul çıkışı dur' yazısına rağmen cadde üzerinde hızla seyrettiği daha sonra ise ara sokaktan çıkan araçla çarpıştığı görülüyor.

Murat Delice

 

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