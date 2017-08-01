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Beyoğlu’nda güpegündüz silahlı market soygunu kamerada

Beyoğlu’nda bir market otomobil ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs tarafından güpegündüz soyuldu. Soygun anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, kasadan 15 bin lira çalan gaspçılar kayıplara karıştı.

Beyoğlunda güpegündüz silahlı market soygunu kamerada

01 Ağustos 2017 11:50
Beyoğlu’nda güpegündüz silahlı market soygunu kamerada - Tıkla İzle

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan silahlı 2 şahıs otomobil ile marketin önüne geldi. İçeriye giren gaspçılar kasiyere önce silah doğrulttu sonra onu silah zoruyla depoya kilitledi. Ardından kasaya gelen zanlılar 15 bin 300 lira almalarının ardından geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, eşgalleri belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kasiyeri depoya kilitleyip, kasayı soydular

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, markete giren yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs kasiyere silah doğrultuyor. Ardından gaspçılar kasiyeri silah zoruyla getirerek depoya kilitliyor. Rahat ve soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken gaspçılar ardında kasadaki paraları alarak kayıplara karışıyor. Kilitlenen kasiyer hemen ardından depodan çıkıyor.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

Etiketler: beyoğlu, market soygunu


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