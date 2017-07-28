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Beytüşşebaplılar evlerine hapsoldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz sıcaklık, akşamları ise sinek ve kelebek istilası nedeniyle evlerine hapsoldu.

Beytüşşebaplılar evlerine hapsoldu

28 Temmuz 2017 12:11
Beytüşşebaplılar evlerine hapsoldu - Tıkla İzle

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap’ta, gündüzleri sıcaktan korunmak için evlerinde geçiren vatandaşlar, akşamları ise kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, “Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz. Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek” dedi.  

Serdar Gükçe


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