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Bilgisayar destekli ilaç tasarımı çalışmasına TÜBİTAK’tan Teşvik Ödülü

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı, bilgisayar destekli ilaç tasarımı alanında yaptığı çalışmalarla TÜBİTAK 2016 Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan 4 isimden biri oldu.

Bilgisayar destekli ilaç tasarımı çalışmasına TÜBİTAKtan Teşvik Ödülü

06 Ekim 2016 12:07
Bilgisayar destekli ilaç tasarımı çalışmasına TÜBİTAK’tan Teşvik Ödülü - Tıkla İzle

TÜBİTAK tarafından, bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış ve 40 yaşını aşmamış bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü bu yıl 4 kişi almaya hak kazandı. Bu isimlerden biri de bilgisayar destekli ilaç tasarımı alanında yaptığı çalışmalarla BAU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı oldu. Durdağı’na bu başarısından ötürü üniversite tarafından plaket takdim edildi.

2013 yılında Türkiye’ye dönmesinin ardından BAU’da Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarı’nı kuran Durdağı, 40’a yakın da uluslararası yayın çıkardı. 

DAHA AZ ZAMAN VE DAHA DÜŞÜK MALİYET
Ödülü kazandığı alan olan bilgisayar destekli ilaç tasarımı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Serdar Durdağı, ‘’Şu anda yeni bir ilacın geliştirilmesiyle ilgili hem zaman hem de finans bakımından çok uzun süreler ve çok büyük bütçeler gerekiyor. Yeni bir ilacın keşfi için araştırma maliyetleri toplamda ortalama 1.3 milyar dolara ulaşmaktadır. Süre olarak baktığımızda ise yeni bir ilacın geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi 10-12 yıl arasında veya daha fazla sürebilmektedir. Bilgisayar destekli ilaç tasarımı ile daha rasyonel bir tasarım yapıldığı için hem maliyet azaltılmış oluyor hem de zamandan tasarruf ediliyor. On binlerce yeni bileşiğin, küçük molekülün sentezi yerine, gerçekleştirilen simülasyonlarla daha az sayıya indirilen moleküllerin keşfi ve sentezi yapılabilmektedir. Bu nedenlerle bilgisayar destekli ilaç tasarımı son zamanlarda hem endüstride hem de akademide daha fazla kullanılmaya başlandı’’ diye konuştu. 

PROJELERDE ÖĞRENCİLER DE YER ALABİLİYOR
Kurmuş olduğu Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarı’nda hem doktora hem de yüksek lisans öğrencilerinin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projelerde yer aldığını ifade eden Durdağı, ‘’Bunun dışında lisans öğrencilerimize de bu projelerde yer veriyoruz. BAU Tıp Fakültesi olarak birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizi araştırma projelerine davet ediyoruz. Özellikle bu konulara ilgi duyan öğrencilerimiz BAU Tıp Fakültesi laboravutarlarında deneyim kazanabiliyor. Öğrencilerimiz projelere katılıyor, uluslararası araştırma makalelerinde yer alabiliyorlar. Yaptığımız, katıldığımız konferanslarda da sunumlar yapıyorlar.’’ dedi.
 

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, Doç. Dr. Serdar Durdağı, TÜBİTAK


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