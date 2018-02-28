“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferansı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Bilim Üretmek İçin 100 Neden”isimli konferans dizisinin yeni konuğu enerji ve hidrojen alanlarında dünyada sözü geçen birkaç isimden biri olan, aynı zamanda alanında yaptığı orijinal çalışmalar ile bilime katkı koyan Prof. Dr. İbrahim Dinçer olduğu belirtildi.

Konferansta eğitim ve inovasyonla ilgili detaylı bilgiler verildi

Konferansta yaptığı konuşmada eğitimin rolüne değinen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, üniversitelerin öğrencilere vizyon kazandırması, eleştirel düşünme kabiliyetlerini geliştirmesi, üretkenlik kazandırması ve özendirmesi gerektiğini belirtti. Üniversitelerin aynı zamanda kültürel değerleri de hayata geçirip yaşatması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, bu unsurların eğitim programlarının parçası olarak planlanması gerektiğini belirtti. Açıklamalarında inovasyon konusunu da ele alan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, inovasyonun günümüzün kaçınılmaz bir parçası olduğunu, insan ve inovasyonla ekonomik başarının yakalanabileceğini belirtti. İnovasyonda, insan, tutku, işbirliği, politikaların doğru şekillendirilmesi ve hayata geçirilmesi gibi etkenlerin önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, inovasyonun günümüzün en önemli unsuru olduğunu kaydetti. Araştırma inovasyonunda kişilerin ve üniversitelerin başarılı olabilmesinin fondan, araştırmacı personel veya ekipten geçtiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Dinçer, bunların yanında doğru politika ve stratejilerin kurulması gerektiğini, araştırmacı ve pazarlamacı alt yapı imkânlarının geliştirilip uygun hale getirilmesinin yanında akademik özgürlüğün sağlanması ile başarılı olunabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mustafa Kurt: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel aldığı üç prensip akıl, yöntem ve bilimsel etik”

Konferans sonunda yöneltilen soruları da cevaplayan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, kendisi için bilgi ve deneyimleri paylaşmanın büyük önem taşıdığını, bilgi ve sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını bu nedenle bilgi ve sevgiyi paylaşmaktan kaçınılmaması gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı. Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel alarak hareket ettiği üç prensip bulunduğunu, yapılan her işin arkasında bilimsel aklın, yöntemin ve bilimsel etiğin olmasına dikkat edildiğini ifade etti. Konferans teşekkür plaketlerinin takdimiyle sona erdi.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer Kimdir?

15 Mayıs 1964 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ayakkabı imalatçısı bir babanın 11 çocuğundan biridir. 10 yaşında babasını kaybeden Dinçer, okul hayatında vasat bir öğrenci olup, yaz aylarını bobinaj atölyesinde çalışarak geçirirdi. Çocukluk ve gençlik yıllarında futbol merakı ve yeteneğine sahip olan Dinçer, Trabzonspor yıldız takımı, İdman Ocağı, Fiskobirlik gibi takımlarda futbol oynadı. Fiskobirlik’in santrforu iken ‘Bombacı’ İbrahim lakabıyla anıldı. 19 yaşında futbolu bırakıp eğitim hayatına devam etmeye karar verdi. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde başlayan öğrenim hayatı, İTÜ Makina Bölümünde doktora ile devam etti. Master ve doktora öğrenimi sırasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 6 yıl çalıştı. Daha sonra 1994 yılı başında Kanada’da Victoria Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 3.5 yıldan fazla burada çalıştıktan sonra, Eylül 1997’de Suudi Arabistan’daki King Fahd Üniversitesi’ne geçti. Temmuz 2003’de Kanada’ya geri dönerek Ontario Üniversitesi’nde kurucu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dinçer’in bilimsel makale sayısı 400’leri geçmiş, bilimsel aktivite sayısı bir bilim adamının hayatına sığmayacak kadar fazla olup yazdığı kitap sayısı 10’u geçmiştir. Enerji alanındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası bilim camiasında oldukça iyi bilinen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 10 civarında uluslararası kitabın yazarı veya ortak yazarı olup, 250’den fazla uluslararası makalesi ve 50 civarında teknik raporları bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, çalıştay ve teknik toplantıda başkanlık yapmış olup, öğretim üyesi ve çağrılı konuşmacı olarak 30’dan fazla konuşma yapmıştır. Prof. Dr. İbrahim Dinçer farklı birçok uluslararası bilimsel kuruluşun aktif üyesi olup, çok sayıda prestijli uluslararası dergide baş editör, ortak editör, bölgesel editör ve yayın kurulu üyesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda çeşitli araştırma, öğretim ve hizmet ödülünün de sahibidir. University of Ontario öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Kanada’nın en önemli bilim ve araştırma ödüllerinden biri olan “The Premier’s Research Excellence Award (PREA)”ı kazanmıştır.

