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Bimeks’ten ‘bi kurulum’ paketi

Teknoloji perakende şirketi Bimeks, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. ‘biterfi,’ ‘bi+3yıl’, ‘birahat’, ‘bidakka’, ‘bikazançlı’, ‘biuçuş’ tan sonra Bimeks, yeni ‘bikurulum’ hizmetini tanıttı.

Bimeksten bi kurulum paketi

26 Eylül 2016 14:38

Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks, bu hizmetlerine bir yenisi ekledi. Bimeks’in bikurulum ismini verdiği hizmet paketi, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ürünlerine ek yazılım paketleri ve bunların kurulum ve aktivasyon hizmetlerini kapsıyor.

BİLGİSAYARINIZI “OFİS”E ÇEVİREN HİZMET PAKETİ

Müşteriler bikurulum hizmet paketini; masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet ürünleri ile birlikte isteğe bağlı olarak satın alabiliyorlar. Bikurulum hizmet paketi birçok son kullanıcının ihtiyaç duyduğu Word, Excel, PowerPoint ve diğer Office programlarını da içeren Office 365 yazılımı ile internete bağlı her cihazda mutlaka bulunması gereken McAfee Antivirüs Plus 2016 yazılımını içeriyor.

MAĞAZADA KURULUM!

Hizmet paketinin bir diğer önemli avantajı da isminden de anlaşılabileceği gibi “kurulum". Bikurulum paketi cihazın kurulumu ile birlikte tüm bu yazılımların ilgili cihaza kurulum ve aktivasyonlarını da kapsıyor. Kurulum işlemleri Bimeks’in uzman teknik danışmanları tarafından mağazada, satın alma işleminden sonra hemen yapılıyor.
 

Etiketler: bi kurulum paketi, bikurulum, bimeks, teknoloji


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