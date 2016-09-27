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Binali Yıldırım, Medvedev’i tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’i tebrik etti.

Binali Yıldırım, Medvedevi tebrik etti

27 Eylül 2016 14:53

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız bugün, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’i telefonla arayarak, Rusya Federasyonu’nda 18 Eylül’de gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinde, Birleşik Rusya Partisi’nin oyların yüzde 55’ini kazanarak elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmiştir" denildi.

Başbakan Yıldırım’ın ayrıca, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü karşısında Rusya’nın sergilediği dayanışmanın halk tarafından takdirle karşılandığını dile getirdiği belirtilerek, "Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev, tebriki için Sayın Başbakanımıza teşekkür etmiş, son dönemde ikili ilişkilerimizi normalleştirme ve daha ilerletme konusunda karşılıklı olarak atılan adımların sürdürülmesine önem verdiklerini vurgulamıştır. Sayın Başbakanlar, ikili ilişkilerin yanısıra ve başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel konularda da Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki diyalogu ve üst düzey siyasi temasları artırarak sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Binali Yıldırım, Medvedev, tebrik


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