Binlerce kişiyi kör edeceklerdi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay merkez Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesinde bir adreste sahte içki imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Ekipler bildirilen adrese operasyon yaptı. Sahte içki imalathanesinde 200 litrelik 1 bidon ile 5 litrelik 125 bidon içinde toplamda 825 litre civarında satışa hazır vaziyette sahte boğma diye tabir edilen içki ele geçirildi. Söz konusu yerde yapılan incelemede imalathanenin arka kısmında arıtma-damıtma ve şişeleme yerinin olduğu belirlendi. Bu kısımda yapılan incelemede ise 51 bidon içerisinde ortalama 10 bin 225 litre sahte boğma rakı imalatında kullanılan mayalanmaya bırakılmış üzüm fermentesi olmak üzere toplam 11.5 ton sahte içki ele geçirildi.



Polis imalathanenin dam kısmında ise adrese misafir olarak geldiğini ileri süren M.İ., Ş.T., A.A. yakalandı.Yapılan araştırmada imalathanenin Ç.B. isimli şahsa ait olduğu belirlenirken, 4 şahıs da gözaltına alındı. Polis ele geçirilen 11.5 ton sahte içkiyi dökerek yok etti.Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye