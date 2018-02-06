Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? |Survivor Birsen’le ilgili merak edilenler

10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor'da heyecan dorukta. Birbirinden başarılı ve göz dolduran yarışmacıların kadrosu açıklandı. Survivor 2018 All Star Gönüllüer kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan Birsen Bekgöz Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu ve kilosu nedir? İşte Survivor Birsen’in hayat öyküsü ve biyografisi…
Birsen Bekgöz'ün Survivor yarışmacısı Sema Aydemir ile fotoğrafı
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir.
Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.