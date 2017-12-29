“BitCoin dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası”

Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde “Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı” düzenlendi. Destekleyenler arasında San Diego State Üniversitesi, Youngstow State Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia’nın yer aldığı ve tüm bilim dünyasının davetli olduğu çalıştay, araştırmacıları, akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirdi. Konuşmacılar arasında ülkemizde yapay zeka algoritmasnı geliştirip dünyanın kullanımına sunan, ScholarPedia’ya giren, Aralık 2017’de Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa; İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez; ülkemizin Bilişim Yönetimi alanındaki ilk doçenti ve ülkemizin Birleşmiş Milletlerde E-Devlet temsilcisi olan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir; bilgi güvenliği alanında önemli profesörlerden, YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu da yer aldı.

Çalıştayda Dijital Dönüşüm üzerine konuşma gerçekleştiren Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "Başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız bütün elektronik cihazlarla dijital dönüşümü yaşıyoruz. Endüstride kullanmış olduğumuz robotlar ve teknolojiler dijital dönüşümün parçalarıdır. Yapay zeka teknikleri ile birlikte üretimdeki gelirin artırılması, risklerin azaltılması, uzun vadede gerçekçi tahminlerin yapılması mümkün olmaktadır" dedi.

Bitcoin'in dijital dönüşümün bir sonucu olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çolak, "Bitcoin, dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri kullanılarak yapılan uygulamalardan. Bu modern teknolojiyi kullanarak hayatımızın her safhasında işleri kolaylaştırmak, verimi artırmak ve güvenli bir iş ortaya koymak mümkün" diye konuştu.

“Yapay zeka konusunda öncü olmalı ve hızlı davranmalıyız”

Prof. Dr. Derviş Karaboğa da çalıştayda gerçekleştirdiği sunumda yapay zeka konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Karaboğa, "Yapay zeka çalışmalarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşması kaçınılmaz. Daha öncü ve hızlı davranmalıyız. Yapay zekanın pek çok avantajı var: üretimde verimlilik, maliyetin düşmesi, kişiye özel üretim gibi. İnsanlara hizmet eden ve insanların sağlığı ile ilgili çalışan robotlar yakında hayatın her alanında etkili olacak ve uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka konusundaki hukuki yaptırım sorunlarının da yapılan düzenlemelerle ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.

