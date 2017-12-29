Diğer
Kategoriler

“BitCoin dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası”

Gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı ile birlikte uluslararası akademik camia ve üniversiteleri bir araya geldi. Çalıştayda Dijital Dönüşüm üzerine konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. İlhami Çolak son zamanlarda gündemde olan BitCoin ile ilgili, “BitCoin dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

“BitCoin dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası”

29 Aralık 2017 11:19

Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde “Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı” düzenlendi. Destekleyenler arasında San Diego State Üniversitesi, Youngstow State Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia’nın yer aldığı ve tüm bilim dünyasının davetli olduğu çalıştay, araştırmacıları, akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirdi. Konuşmacılar arasında ülkemizde yapay zeka algoritmasnı geliştirip dünyanın kullanımına sunan, ScholarPedia’ya giren, Aralık 2017’de Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa; İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez; ülkemizin Bilişim Yönetimi alanındaki ilk doçenti ve ülkemizin Birleşmiş Milletlerde E-Devlet temsilcisi olan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir; bilgi güvenliği alanında önemli profesörlerden, YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu da yer aldı.

Çalıştayda Dijital Dönüşüm üzerine konuşma gerçekleştiren Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "Başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız bütün elektronik cihazlarla dijital dönüşümü yaşıyoruz. Endüstride kullanmış olduğumuz robotlar ve teknolojiler dijital dönüşümün parçalarıdır. Yapay zeka teknikleri ile birlikte üretimdeki gelirin artırılması, risklerin azaltılması, uzun vadede gerçekçi tahminlerin yapılması mümkün olmaktadır" dedi.

Bitcoin'in dijital dönüşümün bir sonucu olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çolak, "Bitcoin, dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri kullanılarak yapılan uygulamalardan. Bu modern teknolojiyi kullanarak hayatımızın her safhasında işleri kolaylaştırmak, verimi artırmak ve güvenli bir iş ortaya koymak mümkün" diye konuştu.

 “Yapay zeka konusunda öncü olmalı ve hızlı davranmalıyız”

Prof. Dr. Derviş Karaboğa da çalıştayda gerçekleştirdiği sunumda yapay zeka konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Karaboğa, "Yapay zeka çalışmalarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşması kaçınılmaz. Daha öncü ve hızlı davranmalıyız. Yapay zekanın pek çok avantajı var: üretimde verimlilik, maliyetin düşmesi, kişiye özel üretim gibi. İnsanlara hizmet eden ve insanların sağlığı ile ilgili çalışan robotlar yakında hayatın her alanında etkili olacak ve uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka konusundaki hukuki yaptırım sorunlarının da yapılan düzenlemelerle ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.
 

Etiketler: Bitcoin, dijital dönüşüm, nişantaşı üniversitesi, Prof. Dr. İlhami Çolak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç