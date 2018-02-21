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Bitez Koyu temizlendi

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği bu hafta Bitez koyu ve iskelesinde devam etti. Her yıl tonlarca çöpün çıktığı koyda bu yıl 390 kilo çöp çıktı.

Bitez Koyu temizlendi

21 Şubat 2018 16:42

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda denizden cam, pet ve plastik şişeler, kovalar, bardaklar, meşrubat tenekeleri, araba lastikleri, klima dış ünite borusu, muşambalar, balık sepeti ve parçalanmış balık ağlarının da bulunduğu yaklaşık 390 kg atık malzeme çıkarıldı. Ayrıştırma işleminin ardından atıklar, geri dönüşüm ile ülke ekonomisine kazandırılmak amacıyla Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğe Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bodrum Halikarnas Şubesi üyeleri de destek verdi.

Deniz dibi temizliği, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Ortakent’te yapılacak, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum Kumbahçe sahilinde devam edecek. 

Etiketler: Bitez Koyu, deniz, temiz

 

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